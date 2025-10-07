Virales

Walaa Hafez, el oficial egipcio cuadripléjico que hizo historia en el buceo adaptado y marcó un récord Guinness

Su proeza en la pileta internacional de Ismailia fue celebrada por seguidores y especialistas. Cómo este accionar brinda un mensaje de perseverancia y esperanza para quienes enfrentan obstáculos y buscan superar sus propios límites

Por Constanza Almirón

Walaa Hafez rompe el récord mundial Guinness como primer buzo cuadripléjico en una inmersión de resistencia

El 11 de agosto, la pileta internacional de la Autoridad del Canal de Suez en Ismailia, Egipto, fue escenario de un logro histórico: Walaa Hafez, oficial naval egipcio cuadripléjico, estableció un récord mundial Guinness al completar la inmersión de mayor duración realizada por un hombre cuadripléjico en un entorno controlado.

Hafez permaneció bajo el agua durante 6 horas, 4 minutos y 45 segundos, convirtiéndose en el primer hombre con esta condición en alcanzar esta marca, según confirmó Guinness World Records.

La hazaña de Hafez se realizó bajo la clasificación CI1 de Guinness World Records, que corresponde a personas cuadripléjicas con pérdida de movilidad en las cuatro extremidades.

El oficial naval egipcio permaneció
El oficial naval egipcio permaneció 6 horas, 4 minutos y 45 segundos bajo el agua en Ismailia (Créditos: Guinness World Records)

Durante la inmersión, el oficial descendió hasta cinco metros de profundidad y se mantuvo sumergido desde las 11:00 hasta las 17:04, asistido por un equipo que le proporcionó apoyo constante, incluyendo hidratación mediante sorbos de jugo.

El evento reunió a una multitud de seguidores que celebraron cada momento, mientras el equipo técnico supervisaba su seguridad y el correcto funcionamiento del equipo de buceo.

La historia personal de Walaa Hafez aporta un contexto de superación a este récord. Antes de quedar paralizado del cuello hacia abajo tras un accidente automovilístico, Hafez ya había destacado en el mundo del buceo.

El evento contó con el
El evento contó con el apoyo de familiares, amigos y un equipo técnico que garantizó la seguridad del buzo (Créditos: Guinness World Records)

En 2015, estableció el récord de mayor duración de buceo en mar abierto, con una marca de 51 horas, 24 minutos y 13 segundos, lo que le valió el apodo de “la ballena egipcia”.

Esta nueva marca representa su primera inmersión de resistencia, un regreso que él mismo definió como un compromiso para demostrar que “ningún desafío es demasiado grande cuando tienes la voluntad y la preparación para inspirar a los egipcios y a otros a enfrentar obstáculos”, según recogió Guinness World Records.

El ambiente durante la jornada estuvo marcado por el entusiasmo y el apoyo incondicional de familiares, amigos y seguidores. Varios miembros del equipo acompañaron a Hafez bajo el agua, revisando constantemente su estado y el equipo. Al finalizar la inmersión, el público lo recibió con aplausos y vítores, y sus simpatizantes lucieron camisetas con su imagen y la frase “primer buzo cuadripléjico”, en reconocimiento al reto superado.

En 2020, Hafez formó la
En 2020, Hafez formó la palabra 'paz' con 501 chalecos salvavidas, logrando otro récord Guinness (Créditos: Guinness World Records)

El reconocimiento oficial llegó de la mano del almirante Osama Rabie, presidente de la Autoridad del Canal de Suez, quien homenajeó a Hafez tras la proeza. Además, Raafat Tawfik, juez de Guinness World Records, entregó el certificado que acredita el récord y destacó la pasión y el respeto como valores fundamentales de la organización.

“Hoy este récord mostró pasión más que nada”, afirmó Tawfik, quien también expresó su admiración por la resiliencia y la persistencia demostradas por Hafez, así como por la dedicación y colaboración de todo el equipo.

Más allá de este último récord, la trayectoria de Walaa Hafez incluye otros hitos destacados. En 2020, logró formar la palabra “paz” con 501 chalecos salvavidas, estableciendo otro récord mundial Guinness. Su ejemplo ha trascendido el ámbito deportivo, convirtiéndose en una fuente de inspiración para personas con discapacidad y para quienes enfrentan adversidades.

La determinación de Hafez, reconocida por Guinness World Records, lo posiciona como un referente de voluntad y perseverancia, cualidades que continúan motivando a quienes presenciaron su hazaña y a quienes conocen su historia.

