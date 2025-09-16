Virales

Furor por “el video más aburrido del mundo”: cómo un tutorial vintage se transformó en un ícono de la relajación digital

Un video educativo de 1989 sobre las funciones básicas de Microsoft pasó décadas en el olvido, pero hoy es el personaje principal de millones de reproducciones. Las claves de una cinta didáctica olvidada que hoy une a miles en busca de desconexión y risas

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
El tutorial de Word de 1989 se convierte en fenómeno viral y de culto en internet

En 1989, Randy Smith grabó un tutorial en video sobre Microsoft Word, sin imaginar que dicho material, diseñado para instruir sobre el funcionamiento básico de un programa entonces novedoso, se transformaría en objeto de culto en internet más de tres décadas después.

El lanzamiento de Microsoft Word al mercado en 1983 marcó el inicio de una revolución en el procesamiento de texto, pero fue este video, de naturaleza anodina y tono pausado, el que logró captar la atención de usuarios modernos dispuestos a encontrar valor en lo inusual.

Según la información publicada en Espinof, durante años la televisión tradicional fue sinónimo de descanso pasivo. Películas transmitidas durante las horas de la siesta, eventos deportivos y otros programas de bajo estímulo servían como acompañamiento ideal para quedarse dormido.

Con la llegada de la era digital, ese espacio comenzó a ser ocupado por nuevas formas de ruido ambiental: ASMR, sonidos de lluvia y grabaciones de ruido blanco se popularizaron hasta convertirse en auténticas tendencias. Sin embargo, el rescate de este tutorial ochentero evidencia que el interés por materiales “aburridos” tiene raíces profundas y una actualidad inesperada.

El video educativo sobre Microsoft
El video educativo sobre Microsoft Word de los 80 acumula millones de visualizaciones tras décadas olvidado (Captura de video)

Conforme detalló el medio, el fenómeno actual del video de Randy Smith se consolidó en 2014, cuando un usuario de Youtube subió la grabación original, renombrándola sugestivamente como “El vídeo más aburrido del mundo”.

Esta denominación, lejos de restarle interés, redobló la curiosidad de los internautas. Solo eran necesarios unos minutos de reproducción para comprobar la afirmación: un hombre con camisa y corbata, voz monótona y ritmo contenido, detallaba meticulosamente las funciones más elementales de Microsoft Word.

El tutorial, de casi dos horas de duración, muestra un recorrido exhaustivo por opciones básicas del programa y carece de cualquier intento de entretenimiento. A pesar de esto, o tal vez precisamente por ello, acumuló casi cinco millones de visualizaciones. De acuerdo con los datos aportados por Espinof, el video pasó una década casi inadvertido en la plataforma, pero después comenzó a ganar visibilidad entre nuevas generaciones de usuarios. La figura de Randy Smith, desconocida hasta entonces, adquirió un estatus de pequeña leyenda dentro de Youtube.

El canal responsable de la publicación contribuyó al fenómeno al añadir un mensaje peculiar a los espectadores. “¡Que duermas bien!”, escribió el propietario, junto a un índice de los temas cubiertos en las casi dos horas de material. Este simple gesto alimentó la naturaleza humorística del video y generó una comunidad dedicada a comentar anécdotas y experiencias personales asociadas a la grabación.

El fenómeno viral del tutorial
El fenómeno viral del tutorial de Word evidencia el valor de lo inusual en la cultura digital (Captura de video)

Entre los numerosos comentarios bajo el video, uno de los más votados resume el espíritu general: “Los comentarios son demasiado entretenidos y ahora no puedo dormir”, expresa un usuario anónimo, reflejando la paradoja de que la audiencia termina más activa después de revisar la sección de opiniones.

Algunas personas relatan cómo introdujeron el video en su rutina familiar, mientras que otras analizan el estilo de comunicación de Randy Smith, quien evita tanto exageraciones como caídas extremas en el tedio, lo que da lugar a un producto tan hipnótico como inexpresivo.

Otros visitantes de la publicación optan por la broma: “Ojalá se apresurase para llegar a la parte aburrida”, citó Espinof en referencia a una de las observaciones más celebradas. Este intercambio entre ironía, análisis y relatos personales profundiza el carácter de culto que rodea al tutorial.

Conforme el fenómeno avanza, la transformación de un contenido en material de referencia para quienes buscan descansar, relajarse o simplemente sorprenderse cuestiona los cánones tradicionales de la viralidad y del entretenimiento digital.

El rebranding como 'El vídeo
El rebranding como 'El vídeo más aburrido del mundo' impulsó la popularidad del tutorial ochentero (Captura de video)

El rebranding ocurrido en 2014, al redefinir al tutorial como “El vídeo más aburrido del mundo”, terminó jugando a favor de su redescubrimiento. Las cifras de visualizaciones, el flujo constante de comentarios y la aparición de nuevas historias vinculadas muestran que el internet actual celebra tanto lo innovador como aquello que, por su misma falta de estímulo, abre un espacio para la pausa.

De acuerdo con la perspectiva presentada por Espinof, la vigencia de este video confirma que la nostalgia tecnológica, el sentido del humor colectivo y el anhelo por experiencias diferentes se entrelazan en la generación de hitos virales. Aunque Microsoft Word sigue evolucionando, el rostro sereno de Randy Smith y su meticulosa explicación de las funciones fundamentales del programa permanecerán como ejemplo de lo inesperado y memorable en la cultura digital.

Así, un video olvidado durante años y etiquetado como insípido logró convertirse en leyenda gracias a la redefinición colectiva de lo que puede resultar relevante, valioso o, simplemente, inolvidable.

Temas Relacionados

Tutorial de Microsoft WordRandy SmithMicrosoftYouTubeEspinofInternetCultura DigitalViralidadNostalgia tecnológicaEntretenimiento digitalNewsroom BUE

Últimas Noticias

“Boquitas pintadas”, el clásico de Manuel Puig que conmovió en redes gracias a un gesto entrañable

La novela volvió a cobrar protagonismo luego de que una joven compartiera el obsequio que recibió, acompañado de una dedicatoria escrita a mano

“Boquitas pintadas”, el clásico de

El increíble truco de un artista de circo que levantó a tres personas con sus dientes

Michael Radiff, especialista en desafíos extremos, se consagra como referente mundial tras levantar 185,80 kg suspendido cabeza abajo durante un espectáculo en Taiwán, según confirmó Guinness World Records

El increíble truco de un

El golpe de Mike Tyson a MrBeast que se viralizó en las redes

El creador de contenido más famoso de YouTube aceptó el reto de recibir un puñetazo del excampeón mundial en plena velada de Las Vegas. El video desplazó por un instante la atención del triunfo de Terence Crawford sobre Canelo Álvarez

El golpe de Mike Tyson

Rompió un récord mundial al correr 100 metros hacia atrás con tacos altos en menos de 17 segundos

El español Christian Roberto López Rodríguez desafió los límites del deporte al establecer una nueva marca en una disciplina poco convencional

Rompió un récord mundial al

La reacción de una joven que olvidó desactivar la ubicación y fue acusada de infidelidad se volvió viral en TikTok

El video muestra cómo un descuido tecnológico la expuso ante su pareja y abrió un debate en redes sobre las diferencias de género en el juicio social

La reacción de una joven
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei habló antes de la

Milei habló antes de la marcha por la educación: “Decían que iba a cerrar las universidades y eso nunca ocurrió”

El puma que alertó a los vecinos de Goya tiene fractura en una pata y será operado

Un policía fue baleado por delincuentes durante un intento de robo en Morón

Una hamburguesería porteña está entre las 10 mejores del mundo, según un ranking

Denunciaron que otra vez aparecieron pintadas en un sitio protegido en Mendoza

INFOBAE AMÉRICA
Ecuador declaró como organizaciones terroristas

Ecuador declaró como organizaciones terroristas a Hamas, Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria de Irán

Qué es la perovskita, la célula que puede transformar el futuro de la energía solar

Richard Grenell lamentó que Estados Unidos mostrara “negligencia” hacia América Latina al permitir el avance chino

Tras casi 60 años, los rebeldes maoístas de India anunciaron la suspensión unilateral de la lucha armada

Ucrania se prepara para un invierno de ataques rusos contra su sistema energético

TELESHOW
El chef francés Christophe Krywonis

El chef francés Christophe Krywonis confesó que detesta París y prefiere Buenos Aires: “La gente es más solidaria”

Pampita es la nueva embajadora de Carolina Herrera: ¿desplazó a la China Suárez?

Érika de Sautu Riestra de En el barro habló de su hijo diagnosticado con lisencefalia y síndrome de West: “Hace 27 años tengo un bebé”

Lourdes Fernández se sumó a Celeste Cid y realizó un descargo por las críticas que recibe sobre su aspecto

Flor Vigna reveló que tiene charlas profundas con Chatgpt: “Mi psicóloga no tenía turno”