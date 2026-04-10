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El Programa Mundial de Alimentos advirtió de una crisis de seguridad alimentaria en Líbano

La capacidad para hacer llegar la ayuda alimentaria a zonas de difícil acceso en el sur, que se ha enfrentado a intensos bombardeos aéreos, se estaba volviendo cada vez más difícil

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Voluntarios transportan cajas de ayuda del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en una escuela convertida en refugio en Beirut, tras una escalada de violencia entre Hezbolá e Israel en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, Líbano. REUTERS/Mohamed Azakir
Voluntarios transportan cajas de ayuda del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en una escuela convertida en refugio en Beirut, tras una escalada de violencia entre Hezbolá e Israel en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, Líbano. REUTERS/Mohamed Azakir

Líbano se enfrenta a una crisis de seguridad alimentaria debido a que la guerra con Irán está interrumpiendo el suministro de productos dentro del país, según informó el viernes el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.

El frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán se vio sometido a nuevas tensiones este viernes, un día antes de que se esperara que negociaran en Pakistán, ya que Washington acusó a Teherán de incumplir sus promesas sobre el estrecho de Ormuz e Israel lanzó ataques contra Líbano que, según Irán, violan la tregua.

“Lo que estamos presenciando no es solo una crisis de desplazamiento, sino que se está convirtiendo rápidamente en una crisis de seguridad alimentaria”, dijo la directora del Programa Mundial de Alimentos en el país, Allison Oman, en comentarios por videoconferencia desde Beirut.

Advirtió de que los alimentos se estaban volviendo cada vez más inasequibles debido al aumento de los precios y a la creciente demanda entre las familias desplazadas.

Líbano se enfrenta a una crisis de dos vertientes, en la que algunos mercados se han colapsado por completo —especialmente en el sur, donde más del 80% de los mercados han dejado de funcionar—, mientras que los de Beirut están sometidos a una presión cada vez mayor, señaló Oman.

Familias desplazadas extienden las manos mientras esperan a recibir donativos de alimentos en un campamento después de huir de los bombardeos israelíes en el sur de Líbano, el jueves 9 de abril de 2026, en Beirut. (AP Foto/Emilio Morenatti)
Familias desplazadas extienden las manos mientras esperan a recibir donativos de alimentos en un campamento después de huir de los bombardeos israelíes en el sur de Líbano, el jueves 9 de abril de 2026, en Beirut. (AP Foto/Emilio Morenatti)

Muchos comerciantes informan de que les queda menos de una semana de reservas de alimentos básicos, añadió.

La capacidad para hacer llegar la ayuda alimentaria a zonas de difícil acceso en el sur, que se ha enfrentado a intensos bombardeos aéreos israelíes desde el 2 de marzo, se estaba volviendo cada vez más difícil.

Un convoy del PMA que entró en el sur esta semana tardó más de 15 horas, cuando normalmente habría tardado unas pocas horas.

Cinco semanas de ataques israelíes en el Líbano han causado una crisis de desplazamiento, con más de un millón de personas huidas de sus hogares, que rápidamente se está convirtiendo en una crisis alimentaria, advirtió este viernes el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA o WFP, en inglés).

Aunque sigue habiendo disponibilidad de alimentos, los precios son cada vez más inasequibles, agravando la situación en un país que ya antes del conflicto enfrentaba una grave crisis económica, indicó la directora del PMA en el Líbano, Allison Oman, en una videoconferencia con la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra.

Equipos de rescate en el Líbano
Equipos de rescate en el Líbano

“En sólo un mes, el precio de las verduras ha aumentado más de un 20 % en el país y el del pan un 17 %, algo profundamente preocupante para muchas familias, que están luchando por salir adelante”, explicó.

Oman añadió que más del 80 % de los mercados están cerrados en el sur de Líbano, una de las principales zonas atacadas por Israel, y muchos comerciantes sólo disponen de existencias para unos pocos días, ya que las rutas de suministro cada vez son más restringidas.

“Incluso antes de la escalada de hostilidades, alrededor de 900.000 personas en todo el país sufrían de inseguridad alimentaria, y las cifras seguramente han aumentado”, destacó la representante del PMA.

(Con información de Reuters y EFE)

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