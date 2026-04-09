Tendencias virales de belleza: lo que los expertos realmente piensan sobre los nuevos tratamientos populares

Las redes sociales y plataformas como TikTok impulsan tendencias de cuidado de la piel sin respaldo científico y con riesgos para la salud - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes sociales y plataformas como TikTok e Instagram han impulsado diversas tendencias inusuales en el cuidado de la piel, muchas veces sin respaldo científico y con riesgos potenciales para la salud. Entre estas prácticas se destacan las inyecciones de esperma de salmón (PDRN) y los faciales con excremento de pájaro, que han crecido en popularidad mediante la promoción de influencers y celebridades.

Según el diario The Times of India, el PDRN, extraído del ADN del esperma de salmón, se ofrece en clínicas de belleza y productos de K-Beauty con la promesa de estimular la regeneración celular y mejorar la elasticidad de la piel. Si bien existe cierta evidencia sobre propiedades regenerativas, especialistas consultados advierten que la eficacia fuera de contextos médicos es limitada y la seguridad a largo plazo requiere de más estudios.

De igual modo, las mascarillas a base de excremento de ruiseñor, inspiradas en rituales japoneses tradicionales, han sido tema de debate. Usuarios afirman que mejoran la luminosidad de la piel, pero dermatólogos consultados por la revista especializada en belleza Allure y el medio internacional de belleza Fashionista indican que los riesgos de irritación y reacciones alérgicas superan cualquier posible beneficio.

Al margen de estas prácticas, analistas de Beauty Independent y el portal de tendencias de belleza Glimpse señalan el auge de nuevos procedimientos virales, como la aplicación de cremas de sebo bovino (beef tallow, traducido como sebo de res) para reparar la barrera cutánea, el uso casero de terapias de luz roja para estimular la producción de colágeno y el fenómeno de productos de K-Beauty como la glass skin mask (máscara de piel de cristal) y los serums de exosomas.

Estas modas se diseminan velozmente en redes sociales y, aunque en algunos casos cuentan con respaldo científico, la mayoría no tiene aval dermatológico, lo que puede exponer a los usuarios a reacciones adversas.

Las inyecciones de esperma de salmón (PDRN) prometen regeneración celular, pero carecen de suficiente evidencia y control dermatológico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos advierten que la expansión de la llamada “biotecnología estética” y la exploración de ingredientes no convencionales responde a la presión social por obtener resultados inmediatos, así como a la popularidad que alcanzan los videos de experimentos estéticos online. No obstante, la comunidad médica es enfática: el cuidado de la piel debe priorizar la seguridad, la consulta profesional y la evidencia científica antes de considerar tratamientos sin regulación oficial o con origen incierto.

Nuevos procedimientos y origen de las modas en el cuidado de la piel

El crecimiento de tendencias dentro y fuera de Asia ha propiciado la llegada de opciones como las inyecciones de esperma de salmón (PDRN) y los faciales con excremento de pájaro a países de Europa y Latinoamérica. Clínicas privadas y salones de belleza los incorporan a sus catálogos, a menudo citando testimonios de figuras públicas que exhiben resultados visibles en videos o transmisiones en vivo.

Especialistas en dermatología aclaran que existe una diferencia clave entre el uso médico de compuestos como el PDRN, aprobado en algunos países para tratamientos regenerativos, y las versiones utilizadas en estética sin monitoreo clínico. Por otra parte, los rituales tradicionales, como la mascarilla con excremento de ruiseñor, se han resignificado en la cultura digital aunque la comunidad científica advierte sobre las altas probabilidades de irritaciones cutáneas y alergias.

Otras soluciones promovidas recientemente incluyen la utilización casera de cremas de sebo bovino, comercializadas como alternativas naturales para restaurar la barrera cutánea, y la implementación doméstica de terapias de luz roja mediante dispositivos de bajo costo. El atractivo principal se encuentra en las imágenes virales donde usuarios muestran cambios en la apariencia de la piel en pocos días.

Expertos recomiendan priorizar la evidencia científica y la consulta con dermatólogos frente a modas promovidas por influencers en plataformas digitales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de la creciente exposición de la glass skin mask —tendencia marcada en redes para lograr un efecto de piel luminosa y sin imperfecciones, inspirada en los estándares de belleza surcoreanos— y la popularidad de serums de exosomas, especialistas destacan que la mayoría de estas opciones carecen de estudios clínicos independientes que certifiquen sus efectos y niveles de seguridad.

El papel del respaldo científico y la consulta profesional

El auge de la biotecnología estética ha generado una oferta donde la experimentación prima sobre el soporte médico. Portales como Beauty Independent y Glimpse informan que la demanda por ingredientes “novedosos” es sostenida por influencers y el algoritmo de plataformas sociales, que magnifica rutinas arriesgadas sin advertencia de posibles consecuencias.

A criterio de la comunidad médica, la búsqueda incesante de opciones rápidas y llamativas dificulta la evaluación objetiva de riesgos y beneficios. A pesar de las promesas publicitarias asociadas a las cremas de sebo bovino y el furor por la glass skin mask, no existen publicaciones revisadas por pares que respalden la seguridad de estos métodos más allá de los entornos controlados.

Los especialistas recomiendan desconfiar de cualquier modalidad de tratamiento que no cuente con supervisión profesional y recalcan la importancia de acudir a un dermatólogo para evaluar tanto la eficacia como los posibles efectos secundarios de cualquier nueva tendencia difundida en redes sociales y plataformas digitales.

La migración de productos y procedimientos del universo online a la vida cotidiana está modificando los hábitos de autocuidado, pero el consenso de los expertos sigue siendo firme: “El verdadero cuidado de la piel debe priorizar la seguridad, la evidencia científica y la consulta profesional antes de probar tratamientos no regulados o de origen incierto”.