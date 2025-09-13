Virales

De correr descalzo sobre bloques de juguete a marionetas miniatura: la historia del hombre que desafió los límites de Guinness

Entre vitrinas colmadas de rarezas y logros singulares, Molina muestra cómo su vida fue definida por la superación, el apego a los recuerdos y el deseo de ayudar, valores que inspiran a entusiastas del coleccionismo en todos los rincones del mundo

Por Celeste Sawczuk

El enfermero de Illinois que se convirtió en uno de los coleccionistas más prolíficos del mundo - (Guinness World Records)

En Woodstock, Illinois, una casa destaca por sus paredes y estanterías cubiertas de objetos tan diversos como marionetas de dedo, latas de Pringles y patinetas miniatura. Allí vive Molina, enfermero ortopédico de origen filipino, cuya dedicación lo llevó a conseguir doce títulos activos de Guinness World Records y a convertirse en uno de los coleccionistas más prolíficos y versátiles del mundo.

Apodado el rey de las colecciones, Molina lleva décadas reuniendo piezas que para muchos pasan inadvertidas, pero que para él cuentan historias, evocan recuerdos y representan logros personales.

Busca convertirse en el mayor coleccionista de récords Guinness en distintas categorías. Entre sus títulos figuran el mayor número de postales de cuero, marionetas de dedo, sobres de sal y pimienta, tubos de Pringles y patinetas miniatura, así como hazañas deportivas poco comunes, como completar maratones y medias maratones descalzo.

El enfermero de Illinois que se convirtió en uno de los coleccionistas más prolíficos del mundo - (Guinness World Records)

La historia del coleccionista comenzó en Filipinas, donde, según relata, los récords mundiales son poco frecuentes. Con el objetivo de “demostrar que un tipo común como yo podía ser extraordinario”, Molina solicitó su primer título de Guinness.

“Ni en mis sueños más locos pensé que podría formar parte de la prestigiosa y respetada organización Guinness World Records”, recordó en un reportaje que le hicieron desde la agrupación de récords mundiales.

Su motivación va más allá de la superación personal; busca inspirar a otros y dejar un legado sin fronteras.

Sus colecciones incluyen marionetas de dedo, latas de Pringles, patinetas miniatura y sobres de sal y pimienta - (Guinness World Records)

El primer gran hito de Molina fue deportivo. En 2012, dos amigos lo desafiaron a completar un maratón. Debido a una condición en los pies, que le provocaba molestias con el calzado, decidió correr sin zapatillas.

“Nunca pensé en correr descalzo hasta que tuve problemas con las zapatillas puestas”, explicó. La experiencia fue tan positiva que adoptó esta modalidad, logrando títulos Guinness como la mayor cantidad de medias maratones descalzo en días consecutivos (20), la mayor cantidad de días seguidos corriendo maratones oficiales descalzo (11) y el mayor número de medias maratones descalzo realizadas en un mes (20).

Molina aseguró: “Me encanta correr descalzo. No duele nada; es correr de forma natural”, y consideró que esta actividad le permite disfrutar la vida sin restricciones.

El valor sentimental de cada objeto es tan importante como el reconocimiento oficial para Molina - (Guinness World Records)

A partir de ese logro, se planteó retos aún más inusuales. En 2021, recuperó el título de mayor distancia recorrida descalzo sobre ladrillos LEGO: 8.898,9 metros.

Además, formó parte de un equipo de relevos —junto a Kevin Strahle, Russell Cassevah, James Preseau Jr. y Kirb Lim— que logró recorrer 4,021 kilómetros sobre estos bloques en una hora.

Sin embargo, su mayor orgullo reside en sus colecciones, actualmente reconocidas con seis títulos Guinness activos.

Molina busca inspirar a otros y dejar un legado a través de sus colecciones y logros deportivos - (Guinness World Records)

La primera de ellas fue una colección de artículos para beber con forma de calavera, con 307 piezas entre copas, tazas y jarros, certificada el 8 de noviembre de 2021.

Poco después, sumó el récord por la mayor colección de postales de cuero, con 1.043 piezas de diferentes países. Molina señaló: “Todas estas cosas tienen un valor sentimental para mí y me recuerdan mi infancia: dónde las conseguí, por qué o las personas que me las dieron”.

El 15 de enero de 2023, presentó una nueva colección récord: 1.520 patinetas miniatura de una pulgada, organizadas meticulosamente. Destaca una patineta rosa antigua que le recuerda un regalo de cumpleaños de su madre.

Molina ha batido récords deportivos corriendo maratones y medias maratones descalzo - (Guinness World Records)

En 2025, añadió tres títulos: mayor colección de tubos de Pringles (1.262), sobres de sal y pimienta (594 pares idénticos) y marionetas de dedo (2.978). De las latas, su favorita es una edición amarilla “Rippled Style” de los años ochenta, que le trae recuerdos de su infancia. Respecto a los sobres de sal y pimienta, aprecia especialmente uno de más de medio siglo encontrado durante uno de sus viajes.

La colección de marionetas de dedo es especialmente significativa para Molina. Tras perder el récord en 2023, lo recuperó al reunir 438 marionetas adicionales, superando a la anterior poseedora, Cheralyn Lambeth, de Carolina del Norte.

Comenzó a coleccionar estos títeres en 2003 y calcula que invirtió entre USD 5.000 y USD 10.000 en su afición. Algunas piezas datan de las décadas de 1940 y 1970, pero su preferida es una marioneta de cirujano, que homenajea su profesión. Molina recuerdó: “Usé mis títeres de dedo para entretener a nuestros hijos cuando eran pequeños y parecía que les gustaba mucho”.

El primer récord Guinness de Molina fue una colección de artículos para beber con forma de calavera - (Guinness World Records)

Más que trofeos o títulos, cada objeto coleccionado tiene un profundo significado personal. Para Molina, cada pieza revive recuerdos, viajes y lazos familiares, y el valor sentimental resulta tan importante como el reconocimiento oficial.

Ahora Molina planea abrir un museo que exhiba sus colecciones, con la intención de destinar las ganancias a organizaciones benéficas. De este modo, busca compartir su pasión y éxito con quienes más lo necesitan.

