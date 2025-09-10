Ella mide 2,06 metros y él 1,62: la influencer más alta del mundo revela los estigmas que enfrenta con su pareja

La influencer brasileña Elisane da Cruz Silva enfrenta estigmas sociales por su altura y su relación con Francinaldo Da Silva Carvalho (Captura de video)

La historia de Elisane da Cruz Silva y Francinaldo Da Silva Carvalho desafía los prejuicios sobre el amor y la diferencia de estatura. Ella, influencer brasileña de 2,06 metros de altura, y él, de 1,62 metros, han formado una familia en Salinópolis, Brasil, enfrentando miradas, comentarios y críticas tanto en la calle como en las redes sociales.

Elisane, diagnosticada con gigantismo debido a un tumor en la glándula pituitaria que provocó un crecimiento acelerado, siempre sobresalió en cualquier entorno. En Brasil, donde la estatura promedio es de 1,73 metros para los hombres y 1,60 metros para las mujeres, su altura la sitúa muy por encima de la media nacional e incluso de sus propios padres.

A pesar de las dificultades para encontrar pareja, su vida cambió hace ocho años cuando conoció a Francinaldo mientras trabajaba cerca de su hogar. La atracción fue inmediata y, según él mismo expresó en una entrevista con Daily Mail, “es una persona hermosa... es alta, muy bonita, con un rostro precioso”.

La pareja junto a su hijo Angelo de tres años (Captura de video)

La relación avanzó rápidamente y, dos años después de conocerse, la pareja contrajo matrimonio. Poco tiempo después, dieron la bienvenida a su hijo Angelo, quien ahora tiene tres años. Sin embargo, la felicidad familiar no los ha blindado frente a la hostilidad social.

Elisane confiesa que, al salir en público, perciben las miradas y las sonrisas burlonas de quienes los juzgan por su diferencia de estatura. “El prejuicio de algunas personas llegó a ser demasiado. Sufrí mucho y tuve depresión”, relató. Con el tiempo, aprendió a ignorar los comentarios y a centrarse en su bienestar y el de su familia.

El escepticismo no solo provino de desconocidos. Al inicio de la relación, los familiares de Francinaldo manifestaron dudas sobre la viabilidad del matrimonio. Su tía Socorro admitió: “Pensé que era un poco extraño por tu altura... creí que el matrimonio no funcionaría, especialmente cuando dijeron que se mudarían juntos”. No obstante, la percepción cambió al ver la felicidad de la pareja y la llegada de su hijo. La madre de Francinaldo expresó su alegría por la familia que han formado.

La historia de Elisane inspira mensajes de apoyo en redes sociales y cuestiona los estigmas sobre la diferencia de estatura (Captura de video)

Antes del nacimiento de Angelo, la influencer sufrió la pérdida de un embarazo de gemelos, un golpe emocional que la marcó profundamente. “Siempre quise ser madre y que el médico me dijera que perdí a dos, que eran gemelos... fue desesperante”, compartió. La noticia la sumió en la tristeza, pero el nacimiento posterior de su hijo representó un renacer para ambos. A pesar de las advertencias médicas sobre los riesgos de un parto normal debido a su estatura, el nacimiento de Angelo transcurrió sin complicaciones.

Actualmente, Elisane persigue el sueño de convertirse en modelo, una aspiración que cuenta con el apoyo incondicional de Francinaldo. “Mi sueño es que ella tenga éxito en su carrera de modelaje... así podremos darle un buen futuro a nuestro hijo y que pueda seguir su propio camino”, afirmó él. La pareja también se esfuerza por ofrecer a Angelo un entorno de amor y aceptación, lejos de los prejuicios que ellos han enfrentado.

En las redes sociales, la historia de Elisane y Francinaldo ha generado una ola de apoyo. Decenas de usuarios han dejado mensajes elogiando la fortaleza de la pareja y cuestionando los estigmas sociales. “Algunos familiares actúan como si ella tuviera una enfermedad extraña. Es alta, pero ¿por qué eso impediría que una relación funcione? Es increíblemente hermosa”, escribió un usuario.

Otros destacaron la felicidad y el amor que comparten, sugiriendo que la crítica proviene de la envidia. “Ella es absolutamente impresionante y claramente están enamorados. No entiendo por qué la gente ve un problema solo por la diferencia de altura”, comentó otro. Incluso hubo quienes compartieron experiencias personales para subrayar que el amor no entiende de estaturas.

Para Francinaldo, lo esencial es mantener a su familia unida y brindar lo mejor a su esposa e hijo, convencido de que el apoyo mutuo es la base de su fortaleza.