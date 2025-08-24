Virales

El inesperado final de una pastafrola que cautivó a millones en TikTok

Lo que empezó como una receta impecable terminó en un giro inesperado que conquistó a los usuarios de las redes

El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @bry.dog966)

Un video casero publicado en TikTok logró lo que pocos imaginan: transformar un simple momento de cocina hogareña en un fenómeno viral que atrapó a millones de usuarios. La grabación muestra a una mujer intentando desmoldar una pastafrola de batata recién horneada, y aunque al principio todo parece bajo control, el desenlace termina sorprendiendo tanto a los presentes como a quienes lo vieron después en redes.

En las primeras imágenes, la tarta aparece boca abajo, firme y con buena pinta, lo que genera expectativa en torno a un resultado perfecto. Cada movimiento parece calculado para que la pastafrola conserve su forma intacta. La escena avanza con la tensión de quien se juega el éxito o el fracaso de su receta.

Y entonces llega el instante decisivo: al girarla y acomodarla, lo que parecía un triunfo culinario se convierte en un imprevisto inesperado. La pastafrola se parte en dos en pleno intento de presentación, un desenlace que el propio creador resumió con la frase “Todo iba bien hasta que...”.

El accidente en la cocina
El accidente en la cocina que transformó una pastafrola en estrella de TikTok

La publicación, subida por el usuario @bry.dog966, no tardó en viralizarse en la plataforma: ya acumula más de seis millones de reproducciones y cerca de 453.000 “me gusta”, prueba del poder que tienen los tropiezos domésticos para transformarse en contenido global.

Las respuestas de los usuarios oscilaron entre la empatía, el humor y la identificación personal. Muchos compartieron anécdotas de recetas frustradas, otros sumaron chistes y no faltaron quienes aseguraron que, pese a todo, la pastafrola seguía teniendo un aspecto delicioso.

“Ibas tan bien”, “Ya decía yo que tanta perfección no podía durar tanto”, “Que bronca me dio”, “Ya vi que el problema era ella”, “Retando la suerte hasta que lo logró” y “Era demasiado bueno para ser cierto”, son algunos de los mensajes en la publicación que se volvió viral.

