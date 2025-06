Un hincha del Inter conmueve en las redes por irse antes del final de la Champions League: “No sé muy bien lo que siento”

El video del joven se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @italianotonto)

La aplastante victoria del Paris Saint-Germain por 5-0 sobre el Inter de Milán en la final de la Champions League no solo sacudió al mundo del fútbol, sino que también dejó momentos imborrables en redes sociales. Entre ellos, destacó la reacción del creador de contenido Jonata Ciabattini, conocido como Jonata26, quien abandonó el estadio Allianz Arena antes del pitazo final, visiblemente afectado por la dura derrota de su equipo.

“Bueno, yo me estoy yendo ya chicos, no quiero ver el final, no me interesa. No sé muy bien cómo definir lo que siento ahora mismo”, expresó Jonata en un video que no tardó en hacerse viral.

Con el rostro desencajado y la voz quebrada, el influencer italiano se despidió de sus seguidores en plena transmisión, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada.

La reacción de Jonata Ciabattini tras la derrota del Inter de Milán en la final de la Champions League se volvió viral en redes sociales (TikTok)

Durante el segundo tiempo del partido, cuando el marcador aún ofrecía una mínima esperanza para los hinchas nerazzurri, Jonata compartió un mensaje lleno de fe: “Confiamos”. Sin embargo, la contundente arremetida del PSG terminó por sepultar cualquier ilusión.

La sucesión de goles parisinos no solo destruyó las aspiraciones del Inter, sino también el ánimo del joven creador de contenido, que optó por retirarse antes de presenciar el final del encuentro.

<b>Un fenómeno digital con más de 8 millones de seguidores</b>

Jonata Ciabattini no es un fanático cualquiera. Con más de 8 millones de seguidores en TikTok, ha logrado consolidarse como una de las figuras más populares del contenido deportivo en redes sociales.

Su trayectoria no comenzó en plataformas digitales, sino en las categorías juveniles del Inter y del Milan, los dos gigantes de su ciudad natal. Desde pequeño, combinó su amor por el fútbol con una creciente pasión por grabar videos, iniciando su carrera en YouTube, luego en Twitch, y finalmente en TikTok, donde alcanzó el estrellato.

La experiencia de Jonata en el Allianz Arena simboliza la frustración de los hinchas ante una derrota histórica en la final europea (TikTok)

El estilo de Jonata26 se caracteriza por un equilibrio entre humor, interpretación y pasión futbolera. Su objetivo, según ha declarado, es siempre entretener y provocar una sonrisa en su audiencia, usando el fútbol como el hilo conductor de sus historias. La viralización de su reacción ante la derrota del Inter demuestra la capacidad de sus contenidos para generar empatía y conectar con millones de usuarios alrededor del mundo.

<b>La derrota que se volvió viral</b>

Más allá del resultado deportivo, el video de Jonata se ha convertido en un símbolo del impacto emocional que puede tener una derrota en una instancia tan decisiva como la Champions League. Su salida anticipada del estadio reflejó el sentir de miles de hinchas interistas que vieron cómo su sueño europeo se desmoronaba.

La reacción ante la goleada del PSG no solo lo humanizó ante sus seguidores, sino que también reafirmó su lugar como referente del entretenimiento digital vinculado al deporte.

En tiempos donde el fútbol se vive tanto en las canchas como en las redes, Jonata se consolida como una voz que representa a toda una generación de aficionados, capaces de expresar —sin filtros— las alegrías y frustraciones que solo este deporte puede provocar.