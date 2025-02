Un perro héroe recorrió 6,4 kilómetros para salvar a su dueño tras un accidente en un barranco

Blue recorrió 6,4 kilómetros para alertar a la familia de Brandon Garrett tras el accidente

Un accidente en una carretera montañosa de Oregón podría haber tenido un desenlace fatal si no fuera por la valentía y lealtad de Blue, un perro que recorrió 6,4 kilómetros para buscar ayuda tras el siniestro.

Según informó el Baker County Sheriff’s Office, Brandon Garrett, de 62 años, perdió el control de su vehículo mientras conducía por la carretera escénica Hells Canyon Scenic Byway, en el condado de Baker, y cayó por un empinado barranco.

El hombre, acompañado de sus cuatro perros, quedó atrapado en un terreno inaccesible, pero la rápida acción de uno de sus animales permitió que fuera rescatado con vida.

Garrett pasó la noche al aire libre tras arrastrarse 91 metros desde su vehículo (Baker County Sheriff's Office)

De acuerdo con The New York Times, el accidente ocurrió cuando Garrett no logró maniobrar una curva en la carretera, lo que provocó que su camioneta se precipitara hacia un arroyo en el fondo del barranco.

Tras el impacto, el hombre logró arrastrarse unos 91 metros (100 yardas) desde el vehículo y pasó la noche al aire libre, soportando la lluvia y el frío. Mientras tanto, Blue, un whippet que viajaba con él, emprendió un recorrido a través del bosque hasta llegar al campamento donde la familia de Garrett lo esperaba.

El Baker County Sheriff’s Office detalló que Blue llegó al campamento alrededor de las 9:30 de la mañana del 3 de junio, alertando a los familiares de Garrett de que algo andaba mal.

Según People, la familia, preocupada por la ausencia de Brandon, comenzó a buscarlo en los alrededores y finalmente localizó su camioneta en el fondo del barranco. Sin embargo, debido a la complejidad del terreno, no pudieron acercarse a él y decidieron contactar a las autoridades.

El hermano de Garrett, Tyree Garrett, explicó a The New York Times que al encontrar el auto y no obtener respuesta de Brandon, temió lo peor. “Pensé que mi hermano había muerto”, confesó.

La situación era crítica, lo que llevó a Tyree a buscar señal telefónica para pedir ayuda.

La operación de rescate involucró a varias agencias, incluyendo el Baker County Search and Rescue (BCSR), el Pine Valley Rural Fire District (PVRFD) y el U.S. Forest Service.

Equipos de rescate usaron motosierras y un sistema de cuerdas para salvar a Garrett (Baker County Sheriff's Office)

Según The Guardian, los equipos utilizaron motosierras para abrir un camino hacia el lugar donde se encontraba Garrett.

Una vez que lograron llegar a él, los rescatistas emplearon un sistema de cuerdas de alta tensión para colocar al hombre en una camilla de rescate y trasladarlo a un lugar seguro. El Baker County Sheriff’s Office informó que Garrett fue trasladado en ambulancia hasta un helicóptero, que lo llevó a un hospital regional.

Aunque las autoridades no revelaron detalles específicos sobre sus lesiones, su hermano Tyree mencionó que sufrió un tobillo fracturado y múltiples contusiones, lo que requerirá un largo proceso de recuperación.

Además de Blue, los otros tres perros que acompañaban a Garrett también sobrevivieron al accidente. Según CBS News, uno de ellos tuvo que someterse a una cirugía debido a una fractura de cadera y fémur, mientras que otro sufrió una doble fractura en una de sus patas.

La historia de estos animales, especialmente la de Blue, ha conmovido a miles de personas en redes sociales, donde los usuarios no han escatimado en elogios hacia los perros. “Todos son héroes, especialmente el perro que recorrió 4 millas para salvar a su dueño”, comentó un usuario en la publicación del Baker County Sheriff’s Office.

El accidente de Garrett pone de manifiesto los riesgos de conducir por carreteras montañosas como la Hells Canyon Scenic Byway, que atraviesa los montes Wallowa en el este de Oregón.

Según USA Today, la vía, aunque pintoresca, es conocida por sus curvas cerradas y su terreno desafiante. En este caso, la rápida acción de Blue y la coordinación de los equipos de rescate evitaron una tragedia mayor.