La historia detrás de “Cortala, Pipo”, la frase sin filtro que soltó Maradona y se hizo eterna

Diego Maradona inmortalizó la frase "Cortala, Pipo" tras una polémica de 2011. (TyC Sports)

Néstor “Pipo” Gorosito es, por estas horas, uno de los nombres más escuchados en el ámbito deportivo sudamericano luego de que su equipo, Alianza Lima, diera el “batacazo” al eliminar a Boca de la Copa Libertadores en la fase 2. El elenco peruano, que cayó por 2-1, pero forzó los penales gracias al marcador global, dio el golpe mediante los penales y selló una noche histórica que quedará grabada en los libros del fútbol sudamericano.

Tras la hazaña conseguida en La Bombonera, la cual le permitió sacar boleto para la fase 3 adonde se medirá contra Deportes Iquique, el entrenador argentino se convirtió en uno de los focos principales de atención. En las redes sociales, muchos recordaron la famosa frase que Diego Maradona le dedicó y que hoy, es uno de los memes más utilizados por los internautas.

Néstor Gorosito se roba el foco tras llevar a Alianza Lima a una histórica clasificación en la Copa Libertadores ante Boca en La Bombonera (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

El origen de “Cortala, Pipo”

En una entrevista con TyC Sports durante el año 2011, Maradona pronunció una frase que, con el tiempo, se convirtió en un ícono de la cultura popular: “Cortala, Pipo”. La expresión surgió cuando el diez reaccionó a unas declaraciones de Néstor Gorosito, quien había generado polémica al afirmar que “el 70 por ciento del Sur es hincha de Banfield”, en una clara provocación a Lanús, club en el que había trabajado como entrenador en 2005.

“Cortala, Pipo” se convirtió en una emblemática respuesta de Maradona, que aún resuena en la memoria popular.

Siendo oriundo de Villa Fiorito, y habiendo nacido en el Hospital Evita de Lanús, Diego, fiel a su estilo, no se guardó sus palabras y le respondió con los “botines de punta”. “Lo que pasa es que Gorosito es de Barrio Norte, no sé dónde nació. ¿Cómo va a decir que el 70 por ciento es de Banfield? Está bien que esté enojado con la gente, pero no puede decir eso”, le cuestionó al ex River.

Luego, reforzó su punto con una frase que quedaría en la historia: “Pará, cortala Pipo. Te zarpaste de una manera jodida. De verdad te lo digo, cortala”.

Maradona respondió con vehemencia a la declaración de Gorosito sobre los hinchas del sur (Captura de pantalla)

La tensa relación de Pipo Gorosito con Lanús

La relación entre Néstor Gorosito y Lanús nunca fue sencilla. Su etapa como entrenador del club granate terminó abruptamente luego de una dura derrota 4-1 ante River Plate por la fecha 13 del Apertura 2005, tras la cual decidió dar un paso al costado.

Sin embargo, lo que realmente marcó su distanciamiento con los hinchas granates ocurrió seis años después, en 2011, cuando lanzó una declaración que cayó muy mal en el club: “El 70 por ciento del Sur es hincha de Banfield”.

Esa afirmación generó un fuerte rechazo por parte de los hinchas de Lanús, que nunca se la perdonaron. En ese contexto, Maradona le terminó respondiendo a Pipo con aquella icónica frase pidiendo que ‘pare’.

No obstante, Gorosito desoyó los comentarios del diez y, lejos de calmar las aguas, volvió a provocar a los hinchas de Lanús en 2013, cuando dirigía a Tigre. Tras un empate sin goles contra el Granate, lanzó un comentario irónico sobre el ambiente en la cancha: “Hoy hacía mucho frío en la cancha, por la hora no tengo problema, capaz que si no jugaba Lanús no hacía tanto frío”, confesó.

Como si eso fuera poco, sumó otra chicana cuando le preguntaron por los insultos de los hinchas visitantes: “No los escuché, no eran muchos. En la cancha de Lanús capaz que se escuchan mucho, pero acá (en Victoria) no hay techo ni parlantes”.

Diego Maradona, por el cariño que le tenía a Lanús, terminó cruzando a Gorosito por sus dichos contra el Granate (AP Photo/Natacha Pisarenko)

El impacto de la frase

El “Cortala, Pipo” se popularizó como una forma de frenar a alguien que exagera, dice algo desmedido o intenta provocar con sus palabras. Su difusión en plataformas digitales hizo que apareciera en imágenes, videos y hasta en situaciones alejadas del fútbol.

Actualmente, la expresión se utiliza sobre todo al momento de hacer memes o responder de manera graciosa y original en temas relacionados con el fútbol. Como así también la combinación de la contundencia de la frase y el inconfundible tono de Maradona, demostrando indirectamente que su legado va mucho más allá del fútbol.