“La mejor apertura de un calendario de adviento”: se confundió con el primer regalo y su error fue furor en las redes

La reacción de Lydia al malentendido se vuelve viral, alcanzando 2,1 millones de reproducciones en TikTok (@mylittlebigheroes)

Los calendarios de adviento son una tradición navideña popular en España, donde cada día a partir del 1 de diciembre hasta el 24, se abre una “ventanita” para descubrir una sorpresa. Aunque originalmente son pensados para niños, hay marcas que venden algunos para adultos que comparten sus reacciones en redes al observar los regalos. Esta costumbre generó una tendencia viral, donde los usuarios muestran su emoción al ver lo que les tocó cada día. Esto fue lo que hizo Lydia Lorenzo García, que se grabó entusiasmada abriendo su primer obsequio. Pero no fue lo que creía y su confusión hizo reír a miles de personas en TikTok.

El malentendido de la madre española conocida por compartir consejos de crianza de sus tres hijos, alcanzó a 2,1 millones de reproducciones y obtuvo más de 176.000 “me gusta”. En el clip viral, Lydia grabó su reacción al abrir los primeros dos días de un calendario de adviento de Mercadona.

¿Un corrector de labios?

Emocionada, comenzó abriendo la primera ventanita del almanaque. Se trataba de un corrector de ojeras, aunque ella pensó que era un lapiz de labios. Se lo aplicó y cuando empezó a notar que el color era extraño su expresión cambió: “Oh, oh my God! Esto es demasiado”, exclamó al darse cuenta de que el producto no era lo que esperaba. Cuando se percató de lo que había hecho desató una risa incontrolable. “Estoy llorando”, dijo entre carcajadas, intentando reponerse del incidente.

Todavía le costaba recomponerse de su confusión, pero se sacó el corrector de ojeras de su boca e hizo de cuenta que no había pasado nada: “Vuelvo a empezar”, dijo y fingió volver a abrir el presente del día 1, esta vez entendiendo que era un corrector. Después, mostró las dos esponjitas de maquillaje que se encontraban en el segundo regalo. “Esto es todo por hoy”, concluyó, aunque visiblemente divertida por lo insólito de la experiencia.

Lydia Lorenzo García desata risas al confundir un corrector de ojeras con un pintalabios en un calendario de Adviento (@mylittleheroes)

“La mejor apertura de un calendario de adviento de la vida”

Lydia se mostró tan auténtica que su reacción no solo generó risas, sino también una gran conexión con su audiencia: “La mejor apertura de un calendario de adviento de la vida”, comentó uno de los usuarios, mientras que otros se unieron a la diversión: “Me reí más cuando empezó de nuevo”. Muchos expresaron empatía por la confusión, como la espectadora que manifestó: “Yo dije ‘pero qué color más extraño’”. La interacción fue tan positiva que varios pidieron que la mujer española continuara mostrando el contenido de su calendario. Otros, en tono de humor, señalaron: “Amiga, vos lo pagaste, así que podes usarlo como quieras”.

Además, muchos destacaron que no editó el video y decidió mantener el contenido original: “Me encanta que hayas subido el video tal cual, fue una apertura de calendario de adviento tan auténtica”, comentó un usuario, señalando la naturalidad con la que Lydia se mostró ante el desliz.

Calendarios de adviento: una tradición que evolucionó

El calendario de adviento, que tiene sus raíces en las familias protestantes de Alemania en el siglo XIX, se utiliza tradicionalmente para contar los días hasta la llegada de la Navidad. A lo largo de los años, esta costumbre evolucionó, y actualmente no solo incluyen chocolates o golosinas, sino también productos de belleza, juguetes y otros artículos sorpresa.