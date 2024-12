Festejó su cumpleaños con una torta repleta de aceitunas y dejó a los usuarios de TikTok sin palabras

La increíble torta que se hizo viral en TikTok (@laiainglada)

Las aceitunas son consideradas uno de los snacks más populares, especialmente en reuniones informales, donde acompañan una picada con vino o cerveza. Sin embargo, lo que pocos esperaban es que este fruto, tan asociado a las mesas de aperitivos, se convirtiera en el protagonista de una torta de cumpleaños. Esta inusual creación, que rápidamente se hizo viral en TikTok con más de 7,7 millones de visualizaciones y más de 568 mil “me gusta”, sorprendió por su originalidad y planteó un interrogante sobre si realmente las aceitunas podrían ser el ingrediente estrella de un pastel.

El video que comenzó a circular en la plataforma, publicado por la española @laiainglada, muestra una torta completamente rodeada de aceitunas verdes. Esta opción nada convencional responde a un detalle particular: la cumpleañera es una gran fanática del fruto del olivo, lo que llevó a sus amigas a sorprenderla con una torta totalmente diferente a lo habitual.

Sin embargo, lo que muchos no notaron a simple vista es que se trataba de una base de material plástico, en el que estaban clavados los palillos para mantener las aceitunas en su lugar.

El impacto que provocó en las redes sociales hizo que el video rápidamente se hiciera viral con numerosos comentarios sobre el relleno del pastel

Esta idea ingeniosa buscó darle la forma y el estilo deseado, pero dejó el interior de la torta como una incógnita. Aunque no se reveló qué contenía exactamente, algunos usuarios en las redes sociales especularon que podría tratarse de una torta salada. La confusión sobre el contenido y la sorpresa por el uso del poliespán generaron un sinfín de comentarios. “Vaya cara se le quedaría al que fue a comer torta”, escribió uno de los seguidores.

Las reacciones, además de los comentarios divertidos, no tardaron en destacar la creatividad de la propuesta. Muchos usuarios pidieron detalles sobre la receta: “¡Receta porfi! ¿Qué tiene adentro?” o “Me encanta. ¿Y de qué es por abajo? Me copio para mi cumpleaños”. A pesar de que algunos se mostraron confundidos o sorprendidos por la elección de las aceitunas, la torta logró conquistar a la cumpleañera y a los seguidores, quienes destacaron la originalidad de la idea, aunque no todos se sintieron atraídos por la posibilidad de un pastel salado.