Un hombre rescató a un camaleón haciéndole RCP y el video sorprendió en las redes

Un hombre encuentra un camaleón al borde de la muerte deshidratado en un sendero (@1hakankapucu)

La cuenta de X, de Hakan Kapucu, un usuario de Estambul, Turquía, que se dedica a publicar videos de rescates de animales sorprendió al compartir el video de un hallazgo impensado en una historia que sorprendió en las redes sociales.

En el clip se ve cuando un hombre, que se encontraba caminando por un sendero durante la mañana, notó algo pequeño y aparentemente inerte que capturó su atención. Al acercarse, descubrió que se trataba de un camaleón, una criatura cuya capacidad para adaptarse a su entorno le ha permitido sobrevivir durante millones de años. Sin embargo, esta vez, el reptil estaba al borde de la muerte, inmóvil debido a la deshidratación provocada por el ambiente árido. Lo que siguió fue un acto espontáneo de empatía que cambiaría el destino del animal.

Al darse cuenta de que el camaleón aún respiraba, aunque de manera débil, el hombre decidió actuar sin demora. Con una botella de agua que llevaba consigo, comenzó a proporcionarle pequeñas gotas al animal, esperando que este simple gesto ayudara a reanimarlo. Después de unos momentos de incertidumbre, notó una ligera respuesta: el camaleón, aunque débil, comenzaba a reaccionar. Siguiendo su instinto, el hombre complementó su esfuerzo con suaves masajes, buscando estimular la circulación y la respiración del reptil.

Comprendiendo que el camaleón necesitaba más que agua para recuperarse por completo, intentó recrear un ambiente húmedo, rociando agua sobre el cuerpo del animal. Esto ayudó a aliviar su deshidratación y redujo el estrés causado por el entorno seco. Con paciencia y cuidado, continuó hidratando al camaleón hasta que este comenzó a mostrar signos más evidentes de mejoría. La naturaleza, en su infinita capacidad de resiliencia, respondía lentamente a la ayuda humana.

El hombre ofrece agua al camaleón deshidratado, ayudándolo a reaccionar y mostrando signos de mejoría

Decidido a salvar al camaleón, el hombre lo llevó a su casa, donde improvisó un refugio que replicaba las condiciones ideales para su recuperación. Sabía que el reptil necesitaba un ambiente cálido y húmedo para sobrevivir, así que creó un espacio adecuado para estabilizarlo. A lo largo de los días siguientes, el camaleón mostró signos de mejoría constante, recuperando lentamente su fuerza. La combinación de un cuidado meticuloso, el suministro continuo de agua y la creación de un entorno adecuado, ayudaron al animal a recobrar su vitalidad.

El hombre, sin ser un experto en animales, se convirtió en un cuidador diligente. Supervisaba cada detalle para asegurarse de que el camaleón estuviera cómodo y progresara en su recuperación. Durante este tiempo, el reptil pasó de estar inmóvil y deshidratado, a moverse nuevamente con agilidad, mostrando la increíble resiliencia que caracteriza a su especie.

Cuando el animal recuperó por completo su salud, el hombre entendió que su lugar estaba en la naturaleza. A pesar del vínculo que había formado con la criatura, sabía que lo mejor era devolverlo a su hábitat. Con ese pensamiento en mente, llevó al camaleón de vuelta a un entorno seguro, donde lo liberó con la esperanza de que pudiera continuar su vida. El pequeño reptil, ahora completamente recuperado, desapareció lentamente entre la vegetación, listo para retomar su vida en libertad.

El impactante rescate no pasó desapercibido. La historia fue compartida en redes sociales por el usuario @1hakankapucu, acumulando más de 190 mil reproducciones. El video generó una ola de comentarios positivos de usuarios conmovidos por el acto de bondad. Mensajes como: “La felicidad y esperanza que me dio este video no tiene sentido”, “Qué absoluto tipazo”, “Héroe sin capa” y “Mega tipazo”, que reflejan cómo la compasión del hombre hacia el camaleón inspiró a miles de personas.