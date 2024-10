Le llegó la invitación para un casamiento y descubrió el polémico plan de los novios para formar parejas en la fiesta

El video se viralizó en las redes sociales (TikTok: @emilianacarvallo)

En una era donde las redes sociales influyen en todos los aspectos de la vida cotidiana, incluso en los eventos más tradicionales, una boda ha revolucionado la forma en que se crean conexiones entre los invitados. Emiliana, una joven influencer venezolana, compartió con sus seguidores una experiencia inesperada que vivió en un reciente casamiento: una estrategia innovadora para formar parejas durante la fiesta.

“Nunca había visto algo así”, comentó en uno de sus videos más recientes, generando miles de reacciones en TikTok. La sorpresa de Emiliana surgió al descubrir un formulario peculiar que los invitados debían completar antes de la boda.

Este documento les pedía señalar si estaban solteros, proporcionar su cuenta de Instagram, adjuntar una foto y describirse para formar parte de un catálogo. “O sea, no les voy a negar que me parece una idea súper innovadora de parte de mis amigos, pero no sé cómo reaccionar al respecto”, confesó Emiliana, visiblemente impactada. Este drástico método buscaba facilitar nuevas conexiones amorosas durante la celebración, agregando un giro moderno a un evento tradicional.

La idea del catálogo de solteros fue recibida con sentimientos encontrados. Mientras algunos podrían haberlo visto como una oportunidad divertida, Emiliana expresó sus dudas al respecto: “¿Qué es esto? ¿Qué hago? No sé si llenarlo o no”. A pesar de sus reservas iniciales, la venezolana también reconoció el ingenio detrás de la idea.

Finalmente, tras reflexionar y escuchar las opiniones de sus seguidores, Emiliana decidió completar el formulario. “Lo rellenaré”, confirmó en su video, dejando en claro su disposición a ver qué sucedería en el evento. Y agregó: “El casamiento será durante la primera semana de noviembre. Actualizaré de lo que vaya pasando hasta el día del evento. Creo que nos pondrán a todos los solteros en una misma zona”.

La publicación de Emiliana ha tenido un enorme impacto en TikTok, donde el clip ya acumula más de 240.000 reproducciones. Los comentarios de sus seguidores reflejan una mezcla de sorpresa, humor y aceptación de esta nueva dinámica en las bodas. Algunos compararon el evento con las populares aplicaciones de citas, llamándolo “el Tinder de los casamientos”, mientras que otros destacaron la astucia de los novios: “Quieren ir a más bodas y se van a asegurar que en su propia boda salgan parejas”.