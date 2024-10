Un joven relató su experiencia profesional en Italia: “El sistema laboral es peor que en Argentina”

Joven argentino en TikTok denuncia dificultades laborales en Italia y sugiere que la gente haga valorar su tiempo (@laurigonzalez00)

A través de su cuenta de TikTok un joven argentino con el usuario @laurigonzalez00, compartió la parte negativa de trabajar en Italia. En uno de sus últimos videos reveló una cruda realidad del mercado laboral europeo a través de sus experiencias personales y las de sus colegas.

Con el título “atención al sistema laboral”, comenzó su relato: “Les quiero contar una anécdota de los otros días que estuve hablando con una chica peruana ahí en donde trabajo yo”. La joven que eligió mudarse de país para encontrar mejores oportunidades de vida le comentó que había trabajado en dos empleos diferentes y “no le pagaron en ninguno de esos”.

A partir de esta historia, Lauri aprovechó para advertir a todos aquellos que planean emigrar en busca de nuevas oportunidades a Europa: “Ojo si te venís para estos lados, porque realmente el sistema laboral es peor que en la Argentina”, expresó. Según lo que contó, esta mujer había firmado un contrato por un mes, pero al terminar el periodo en su segundo trabajo, no solo no le renovaron el contrato, sino que tampoco le pagaron lo que le correspondía.

La indignación de Lauri fue evidente al narrar estos hechos: “Mi reacción a esto fue ‘¿cómo no haces nada? Con el tiempo no hay que jugar y la gente eso no lo tiene en cuenta”, sostuvo visiblemente molesto. Este tipo de situaciones son altamente frustrantes para quienes emigran con esperanza de encontrar mejores condiciones laborales y terminan enfrentándose a incumplimientos y explotación.

En otro fragmento de su video, Lauri enfatizó sobre la importancia de proteger el tiempo laboral: “Es decir, todas las horas que yo esté acá adentro trabajando para vos, me las vas a tener que pagar a mí de alguna manera”. Con esto, mencionó que es crucial hacer todo lo posible para protegerse y evitar ser engañados.

El tiktoker señala que el sistema laboral europeo es peor que el argentino (@laurigonzalez00)

Las reacciones

El video de Lauri se difundió rápidamente y ya tiene más de 45 mil reproducciones. Además, muchos usuarios aprovecharon para dejar sus testimonios y experiencias similares en los comentarios: “No me quisieron pagar por trabajar en un mes. Tenía fotos y pruebas de que había trabajado y les dije que voy a ir a la policía. Al día siguiente, me pagaron”, “Yo trabajé dos meses y no me pagaron”. Otros indignados opinaron en la misma línea que el creador de contenido: “Si estaba legal y más con contrato, que haga la denuncia”. Esto refleja una realidad compartida por muchos inmigrantes enfrentados a la precariedad laboral.