Una influencer argentina fue acusada de serle infiel a su pareja en España y su descargo se hizo viral en las redes

Candela Sánchez, influencer argentina, se hizo viral tras ser grabada en Madrid con un hombre que no es su pareja

En cuestión de horas, Candela Sánchez, una joven influencer argentina, pasó de compartir momentos cotidianos en sus redes sociales a ubicarse en el centro de un escándalo que se viralizó rápidamente. Un video, grabado en un bar de Madrid y difundido en redes, la muestra en actitud cariñosa con un hombre que no es su pareja. Esta situación despertó especulaciones sobre una supuesta infidelidad y catapultó a Candela a la lista de tendencias en X (antes Twitter), donde su nombre se convirtió en foco de debate, críticas y defensas apasionadas.

Quién es Candela Sánchez

Candela Sánchez no es una influencer con la fama de algunas figuras de renombre de la escena argentina, pero logró construir su propia comunidad digital. Con 207 mil seguidores en Instagram, esta escritora y comunicadora digital se describe como una persona que disfruta de compartir sus experiencias de vida. Su contenido se enfoca en los lugares que visita y en momentos de su cotidianidad, brindando una ventana a su vida personal y a su día a día en España, país al que se mudó hace algunos meses. Además de su actividad en redes, es autora del libro “De amor y resistencias” y desarrolló un podcast.

La joven comparte su vida con su pareja y su hijo, Hipólito, y se convirtió en una figura que muchos siguen por sus reflexiones, anécdotas y recomendaciones. Sin embargo, luego del incidente que involucró el video de la polémica, la vida de Candela dejó de ser solo inspiración para sus seguidores y pasó a estar en la mira de miles que comentaban su situación personal.

El video viral y su contexto

La controversia comenzó en un reconocido bar de Madrid, donde Candela fue grabada mientras compartía un momento con un hombre. Las imágenes la muestran en una actitud afectuosa y cariñosa con su acompañante, lo que desencadenó una ola de comentarios y especulaciones sobre una posible infidelidad.

La atención mediática se intensificó cuando la influencer “Furiela” compartió la grabación, asegurando en X: “La famosa influencer Candela Sánchez fue captada siendo infiel en un reconocido bar de Madrid”. El video, que rápidamente se viralizó, mostraba a Candela con el mismo vestido verde que había lucido en una foto de Instagram publicada ese mismo día, acompañada de la frase: “La noche huele a jazz club, tabaco, ron, madera”.

Según las declaraciones de Furiela, los dos se habrían conocido en el bar y, posteriormente, habrían abandonado el lugar juntos. Esto alimentó las especulaciones y se mantuvo como tema de conversación número uno en X Argentina. Los comentarios no tardaron en aparecer, desde críticas y acusaciones hasta defensas y debates sobre la privacidad de los influencers.

La reacción y el descargo de Candela Sánchez

Tras la viralización del video y la avalancha de comentarios, Candela Sánchez decidió tomar la palabra y aclarar la situación por medio de su cuenta de Instagram, la plataforma en la que más activa se muestra. Allí, la influencer no tardó en reaccionar para defenderse de las acusaciones que la señalaban de infidelidad. Su descargo fue inmediato y contundente: rechazó las críticas, defendió su libertad personal y arremetió contra quienes opinaban sobre su vida íntima.

En una serie de historias, Candela abordó el tema con claridad y firmeza. “Es una idiotez y fui a tomar algo con mis amigos... y si estuviera haciendo algo, ¿qué? ¿Qué saben de mi intimidad, puertas cerradas, arreglos de pareja? Pregunto. Nada”, escribió, apuntando directamente a la especulación y juicio público sobre su vida privada. Su tono fue desafiante y directo, buscando poner fin a los comentarios malintencionados que inundaban sus redes sociales y marcaban tendencia en X.

Además, Candela fue más allá y habló abiertamente sobre la naturaleza de su relación con el padre de su hijo, Hipólito. Según ella, su pareja y ella mantienen una relación abierta, un tipo de vínculo que permite una mayor libertad y acuerdos personales que no siguen necesariamente los cánones tradicionales. Esto desarmó la narrativa de la “infidelidad” que circulaba en redes sociales y cambió el foco hacia una reflexión sobre los acuerdos y la privacidad de las relaciones de pareja.

En sus palabras, la influencer expresó lo cansador que le resultaba la atención mediática sobre su vida privada y la distorsión de los hechos: “Sobre la situación que estoy viviendo y por la que soy nuevamente viral, pensé primero en no decir nada. Porque no. Porque me agota, me drena, no tiene nada que ver conmigo y porque además es gente tan mentirosa, patológica y obsesionada”. Así, Candela dejó claro que, para ella, lo más importante es la libertad con la que decide vivir su vida, sin dar lugar a opiniones ajenas sobre su forma de amar o sobre su papel como madre.

Finalmente, con una postura desafiante y empoderada, concluyó su descargo aludiendo a la independencia y libertad que define su vida: “A quién no le guste ver a una mujer que hace lo que quiere, que no depende de nadie, que maneja sus recursos económicos y emocionales y que además materna, tema de ustedes. Acá seguiremos siendo mariposas y libertad”.