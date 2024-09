Utilizó un método inusual para evaluar a sus alumnos y dividió opiniones en las redes sociales

El video causó repercusión en las redes sociales (TikTok: @galle2992)

Un video en TikTok se volvió viral, mostrando un innovador método utilizado por un profesor para evaluar a sus alumnos sin generarles ansiedad. Un docente, conocido en la plataforma como @Galle2992, sorprendió a sus estudiantes de primaria en un colegio de Gran Canaria, España, con una estrategia inesperada que buscaba eliminar el estrés que sienten al enfrentar un examen.

“Ellos piensan que la prueba es mañana y que van a realizar ejercicios de repaso. Se los daré de uno en uno y se darán cuenta de que, en realidad, ya han hecho el examen”, explicó el maestro en el video, que acumula más de 19.000 likes en la red social. La grabación muestra que el profesor recortó los ejercicios, con el fin de que los alumnos no se dieran cuenta de que en realidad estaban siendo evaluados. Esta revelación causó sorpresa y alivio tanto en alumnos como en otros docentes que vieron la publicación.

Con el avance de la tecnología, los métodos educativos han evolucionado significativamente. Los maestros ahora utilizan plataformas digitales y videos para hacer las clases más dinámicas, evitando que se vuelvan tediosas. Además, algunos profesores optan por realizar los procesos de evaluación de forma más dinámica, con la intención de quitarle una cuota de dramatismo al examen tradicional.

La estrategia buscaba eliminar el estrés que sienten los alumnos al enfrentar un examen (TikTok)

En este caso, la estrategia del docente refleja una tendencia creciente en la educación de buscar formas innovadoras para enseñar y evaluar, minimizando la ansiedad que generalmente acompaña a los exámenes tradicionales. Muchos expertos coinciden en que los exámenes tradicionales suelen fomentar el aprendizaje de memoria en lugar de incentivar el desarrollo de habilidades críticas y de elaboración de ideas.

El video del maestro no sólo captó la atención por su método, sino también por la reflexión sobre cómo las técnicas pedagógicas pueden adaptarse para ser más efectivas y menos estresantes para los alumnos. En ese sentido, los usuarios dejaron sus reacciones en la sección de comentarios y hubo opiniones muy diversas.

“La intención es buena pero no sé yo si es muy eficaz”, “A mi no me hubiese valido porque hasta bachillerato estudiaba todo el día antes”, “Profesores con amor a su trabajo” y “Pues muy bien me parece. que lo lleven al día. Haz más vídeos así porfa”, son algunos de los mensajes.