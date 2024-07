Una moza contó lo que sucedió con una pareja cuando le entregó la cuenta al hombre y su relato se hizo viral

El hombre solicitó la cuenta y María se la llevó a él, lo que la mujer interpretó como un acto de micromachismo (@mariaunascroquetitas)

Una joven compartió una experiencia controvertida con una pareja en el restaurante donde trabaja en España. El episodio ocurrió cuando entregó la cuenta al hombre en lugar de a la mujer, lo que desencadenó una acalorada discusión y generó un debate viral entre sus seguidores.

María, como se identifica en TikTok, donde cuenta con más de 175.000 seguidores, explicó que es feminista y que sigue el sentido común en su trabajo. “Es una corriente que me gusta porque va acorde con mis valores y mi moralidad”, comentó. Sin embargo, en el clip señala que no siempre se siente cómoda y se adapta según el contexto.

Una pareja con un niño acudió al restaurante donde María trabaja como camarera. El hombre solicitó la cuenta y ella se la llevó a él, lo que la mujer interpretó como un acto de micromachismo. “Siempre, sin excepción, llevo la cuenta a quien me la pide”, justificó la tiktoker. Según ella, el sentido común y el servicio al cliente fueron su guía en esta situación.

La reacción de la mujer fue contundente: se quejó de que lo que había hecho María era un micromachismo. “Aquí la que manda en la relación soy yo”, exclamó la mujer, evidenciando su descontento. A pesar de la tensión, la pareja pagó a regañadientes y abandonó el local. Sin embargo, su regreso más tarde para tomar un café sugiere que la disputa no les impidió seguir disfrutando del lugar.

María solicitó la opinión de sus seguidores en TikTok, preguntando si consideraban que había hecho algo mal y si debería haber preguntado quién sería el responsable de pagar la cuenta. El video se volvió viral y acumuló más de 80.000 reproducciones, miles de “me gusta” y cientos de comentarios. Diversos usuarios compartieron sus propias experiencias y anécdotas sobre situaciones similares en restaurantes.

Este hecho pone de relieve las tensiones y malentendidos que pueden surgir en interacciones cotidianas debido a perspectivas sobre género. Las respuestas al video de María muestran una amplia gama de opiniones sobre lo ocurrido y reflejan la diversidad de pensamientos en relación a roles y comportamientos en la sociedad actual.

“Soy camarera y la cuenta se le da a quien te la pide independientemente del sexo. Has hecho lo correcto”, “A veces pedimos cerveza y gaseosa y le ponen la cerveza a él que no bebe alcohol, obviamente no le decimos nada a los camareros por eso, no creo que sean machistas, pero nos hace gracia”, “Las mayoría de las feministas de hoy son así, se hacen llamar feministas y son todo lo contrario”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.