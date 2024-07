Lavaron los juguetes de la perra y su reacción cuando se dio cuenta se hizo viral: “La más dramatica”

El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @aikateckel)

Aika, una perra de raza dachshund, también conocida como salchicha, no pudo ocultar su tristeza al ver que sus juguetes estaban siendo lavados y secándose. En un video compartido en TikTok por la usuaria española @aikateckel, Paula, la dueña de la mascota, capturó el angustiante momento en que su perrita se encontraba parada junto al lavarropas, observando con cara de pena sus juguetes colocados a secar sobre el electrodoméstico.

El conmovedor comportamiento de Aika no tardó en llamar la atención de los usuarios de la red social, quienes rápidamente simpatizaron con la perrita. Paula añadió en el video un mensaje en el que pedía a otros dueños de mascotas que compartieran experiencias similares: “Díganme que no es la única dramática por favor”.

Además, en la descripción del video, Paula explicaba la situación: “Es un dramas cuando le lavo los juguetes y los dejo secando”.

El video de la perrita salchicha acumuló más de 500.000 reproducciones en TikTok

La publicación se convirtió en un fenómeno viral en TikTok, superando las 500.000 reproducciones y acumulando alrededor de 32.000 “me gusta”. Asimismo, los usuarios dejaron sus reacciones en la sección de comentarios.

“Salchicha que no es dramático, no es salchicha”, “Los reyes del drama”, “Tienes que dejarle al menos dos sin lavar”, “Yo les lavo unos pocos y dejo otros para que no monten drama, y cuando se secan unos, lavo los otros”, “Hija pues no laves todos a la vez” y “¿Cómo conseguís que los juguetes duren lo suficiente para lavarlos? El mío los destroza todos mucho antes”, son algunos de los mensajes en la publicación.