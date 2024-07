Estaban intentando pasar una mochila por arriba de una reja y un grito las descolocó

El video se viralizó con más de 40 millones de reproducciones (TikTok: @vanepuga1)

En TikTok, cualquier momento puede convertirse en una sensación viral y así fue para @vanepuga1, una usuaria que recientemente compartió un video que rápidamente capturó la atención de millones. La publicación muestra un divertido y curioso intento de pasar una mochila por encima de una reja, un esfuerzo que terminó siendo innecesario pero altamente entretenido para los espectadores.

El video, que ya tiene más de 40 millones de reproducciones y alrededor de cinco millones de “me gusta”, presenta a dos jóvenes amigas divididas por una reja. Una de ellas intenta repetidamente pasar una mochila por encima de la estructura metálica. A pesar de sus esfuerzos, la tarea parecía imposible.

La escena, que podría haber pasado desapercibida, tomó un giro inesperado cuando un conductor que pasaba por ahí les gritó una frase que las descolocó: “¡Por abajo!”.

El inesperado grito que transformó un intento fallido en un fenómeno viral en TikTok

El momento clave y divertido se dio cuando las jóvenes se percataron de que no habían percibido un gran espacio en la parte baja de la reja, por donde fácilmente podrían haber pasado la mochila. “Nos gritaron tres señores que por abajo”, comentó Vane en la descripción de su publicación, sumando un toque de humor al post.

Los usuarios dejaron sus reacciones en la sección de comentarios al ver el momento genuino de error y posterior revelación, elementos que cautivaron a la audiencia de TikTok. “¿Pero estaban jugando o de verdad no vieron que por abajo?”, “Mejor no opino, yo una vez estaba hablando por teléfono y me pidieron un número y buscaba mi celular” y “Si no gritaban por abajo, yo ni cuenta me daba que abajo también podían”, son algunos de los mensajes.