Salió a correr y dejó un cartel para la familia con indicaciones en caso de que le suceda algo en la calle: “El más dramático”

El video generó una avalancha de comentarios (@mongueritos)

Unos hermanos españoles, conocidos en TikTok como @mongueritos, capturaron la atención de miles de personas con un video que muestra la nota insólita que dejó uno de ellos en el espejo antes de salir a correr.

“Tengo al hermano más dramático del mundo”, comienza diciendo Javier en el video, mientras muestra un papel pegado al espejo con un mensaje escrito su hermano, Álvaro. La nota, que parece sacada de una comedia, dice: “¡¡¡He salido a correr, mi móvil está sin batería!!!”.

El drama no termina ahí, ya que la nota continúa con una advertencia que desató carcajadas: “Hace mucho calor, si en una hora no doy señales de vida posiblemente me ha dado un infarto. Podéis localizarme con mi AppleWatch”.

En la nota, el hermano advierte dramáticamente sobre un posible infarto debido al calor (TikTok)

Este toque de dramatismo exagerado hizo que el clip se volviera viral en TikTok con más de un millón de reproducciones y generara una avalancha de likes y comentarios, haciendo referencia a la actitud de Álvaro al salir a hacer actividad física con tantos recaudos.

“Yo soy ese hermano”, “Es hipocondríaco y encima es dramático”, “Lo mejor de todo es que no puso su hora de salida”, “A mí no me parece tan desmesurado, simplemente está avisando de su situación (aunque lo del infarto sí es un poco drama jajaja)”, “Léelo a cada hora y siempre estará corriendo” y “Se nota la desesperación de Álvaro en la letra”, son algunos de los mensajes de los usuarios en la publicación que se viralizó.