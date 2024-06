Preguntó en la calle cuál es el mejor videojuego de la historia y las respuestas abieron un debate en las redes

Un video viral de TikTok recopila las opiniones de la gente sobre cuál es el mejor videojuego de la historia, encendiendo un animado debate en redes sociales (Getty)

Un video publicado en TikTok causó un gran revuelo en las redes sociales, convirtiéndose en el epicentro de un intenso debate entre los amantes de los videojuegos. El joven influencer conocido en la plataforma como @Guidocone decidió salir a las calles para hacer una pregunta que muchos consideran complicada y subjetiva: “¿Cuál es el mejor juego de toda la historia?”.

El clip rápidamente se hizo viral, acumulando miles de “me gusta” y cientos de comentarios en cuestión de horas. En el video, el creador compila una diversidad de respuestas de personas en la calle, reflejando la amplitud de gustos y preferencias en el mundo de los videojuegos. A continuación, algunas de las más destacadas que recogió:

Mario Bros, FIFA, Minecraft Grand Theft Auto: San Andreas, Hollow Knight, Crash Bandicoot, Sonic, Assassin’s Creed, The King of Fighters, Pro Evolution Soccer 2012, The Last of Us 1, Red Dead Redemption 2, Gears of War, Metal Slug, PES 2009, Free Fire y Garry’s Mod, fueron de las elegidas.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Los seguidores dejaron una multitud de comentarios, algunos a favor de los juegos mencionados y otros proponiendo sus propias opciones. “Definitivamente, Mario Bros es el mejor de todos los tiempos, ¡es un clásico que nunca pasa de moda!” comentó un usuario. Otro añadió: “The Last of Us 1 es una obra maestra, ningún otro juego me ha hecho sentir así”.

Asimismo, hubo más comentarios al respecto: “El que dijo Hollow Knight tiene horas de vicio”, “El único que sabe es el que dijo Red Dead Redemption 2″, “Nadie dijo Half Life, murió el gaming”, “El que dijo The Last of Us 1, la tiene clarísima”, “Nadie dijo el DBZ Budokai Tenkaichi 3″ y “Me sorprende que nadie haya dicho Mortal Kombat”, son algunas de las opiniones que dejaron los usuarios.

El debate sobre cuál es el mejor videojuego de toda la historia está lejos de llegar a una conclusión definitiva. Cada jugador tiene su propio criterio basado en experiencias personales, nostalgia y preferencias de género.