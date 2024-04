Dejó una nota en el edificio quejándose porque un vecino pidió delivery en plena tormenta y la respuesta no se hizo esperar

“¿Es necesario pedir comida a domicilio a las 23.30 de la noche, sobre todo cuando está diluviando?”, decía el cartel en el edificio (Imagen ilustrativa Infobae)

El debate sobre el pedido de comida a domicilio en días de mal tiempo estalló en un edificio de España, generando opiniones encontradas entre los residentes. Todo comenzó cuando un vecino decidió dejar un cartel dirigido a otro que había realizado un pedido de comida a las 23:30 en medio de una noche lluviosa. En el cartel, el vecino cuestionó la necesidad de realizar este tipo de pedidos en condiciones climáticas adversas, expresando su preocupación por la seguridad de los repartidores.

“¿Es necesario pedir comida a domicilio a las 23.30 de la noche, sobre todo cuando está diluviando?”, comenzaba diciendo el cartel. “Una repartidora entró conmigo. Me contó que en los días de mal tiempo es cuando más pedidos reciben. Me dio mucha vergüenza que uno de esos pedidos lo hubiera hecho uno de mis vecinos (...) No pongan en riesgo la vida de alguien”, continuó la nota.

La situación tomó relevancia en redes sociales después de que cuentas populares compartieran la historia, lo que desató un intenso debate entre los internautas. Mientras algunos apoyaron la postura del vecino que colocó el cartel, argumentando que se debía tener empatía con los trabajadores y evitar poner en riesgo su seguridad, otros defendieron el derecho de cada persona a decidir cuándo y cómo realizar sus pedidos de comida a domicilio.

La respuesta al cartel también se hizo pública a través de un nuevo mensaje escrito por otro vecino, quien criticó la actitud del primero, calificándola de moralista y paternalista.

El posteo tuvo más de 640 mil visualizaciones en X (@soycamarero)

“La persona que escribe esto es muy... ‘inocente’. El comportamiento humano está ya más que estudiado por gente que se ha dedicado a ello. No le puedes pedir empatía a gente egoísta. Por eso se hacen las leyes”, “Como repartidor os digo que no hagáis caso. Prefiero mojarme un día y comer, que quedarme sequito en casa y con la cuenta a cero”, “Entiendo el punto. Pero en realidad son los repartidores quienes aceptan o no el pedido, por lo que siendo conscientes de que está lloviendo y aceptando el pedido. Será porque porque les da igual la lluvia”, “Imagínate quejarte de que otro trabaje”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.