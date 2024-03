Le dieron poca propina y su descargo generó debate en las redes: “Es preferible que no dejen nada”

Las palabras de la mujer han resonado en las redes, generando más de 6 millones de reproducciones y cientos de comentarios en X (@porqueTTarg)

La crítica de una moza a la propina que le dejaron se volvió viral en las redes y generó un intenso debate. En un video, la joven mostró los 100 pesos argentinos que estaban arriba de la mesa junto a la cuenta y expresó su descontento. Según ella, dejar eso es menospreciar el trabajo de los mozos y el servicio en general. “Es preferible que no dejen nada. Vos sabés que no valen nada 100 pesos y nosotros también”, comenzó diciendo la chica en el video que en pocas horas se viralizó.

La joven moza argumentó que el sector de la gastronomía es uno de los más explotados y que los camareros dependen en gran medida de las propinas, ya que los sueldos son bajos. La mujer contó que pagaban alrededor de 500 pesos la hora. “Los mozos no van a laburar por el sueldo, van por la propina. Porque te pagan 500 pesos la hora. Que dejes 100 pesos, preferible que no dejes nada. No quedas tan rata ni tan cínico porque es una falta de respeto. Por favor, dejen de hacer eso”, explicó la chica en un video.

Las palabras de la chica resonaron en las redes, generando más de 6 millones de reproducciones y cientos de comentarios en X (ex Twitter). Muchos usuarios expresaron opiniones encontradas: algunos están de acuerdo con la crítica, afirmando que es importante valorar el trabajo de los empleados del sector gastronómico y que las propinas deberían ser más generosas, mientras que otros, en cambio, defendieron el derecho de los clientes a decidir cuánto dejar de propina, argumentando que no siempre es posible dejar cantidades más altas.

La joven mostró los 100 pesos argentinos que estaban arriba de la mesa junto a la cuenta y expresó su descontento.

“Envidio a Japón que es hasta una falta de respeto dejar propina… el problema no es el cliente sino lo poco que paga el empleador, ahí debería estar el reclamo”, “La mayoría del sueldo del mozo a veces son propinas. El problema no es el que te deja poco, está pagando por lo que gasta e incluso a veces cubiertos, el problema es que los dueños les pagan miserias. Pero es más fácil quejarse de cliente que del dueño”, “Rata es el jefe que le paga 500 la hora”, “Creo que si se puede hay que dejar propina, pero también si uno anda justo de dinero, deja lo que trae”, “100 pesos le daba. Qué rata jajajaja”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la red social.