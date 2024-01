Dejó una reseña negativa “exigiendo” echar a los empleados y la respuesta del dueño fue aplaudida en las redes

"Despide a tus empleadas, son las que estas llevando el pedazo local a la bancarrota”, escribió el cliente en la reseña que fue subida a las redes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Palma de Mallorca, el propietario de un café se enfrentó a una situación inusual cuando un cliente sugirió que despidiera a sus empleadas como una medida para salvar su negocio. El cliente, en una reseña publicada en línea, expresó su descontento en la atención.

Te puede interesar: Le preguntó a su jefe si tenía que trabajar el sábado a la noche y su respuesta indignó en las redes sociales

“Cerramos en breve’, me dice la camarera, pero el horario según el propietario es hasta las 12, o sea 35 minutos antes. Despide a tus empleadas, son las que estas llevando el pedazo local a la bancarrota”, escribió en la reseña.

El propietario del café respondió de manera contundente y elegante a esta crítica. Comenzó señalando que “breve” no especifica un tiempo exacto, y que si se considera una jornada laboral de 8 horas, esos 35 minutos podrían considerarse dentro de un margen razonable. Además, sugirió que si el cliente hubiera preguntado si tenía tiempo para tomar una rápida bebida, la situación podría haberse evitado, y su reseña podría haber sido más positiva.

Te puede interesar: Dejó una reseña negativa en un restaurante porque no quisieron tomarle el pedido y la respuesta del dueño se viralizó

El propietario defendió a sus empleadas, describiéndolas como “IMPECABLES” y destacando la calidad de su equipo. Hizo hincapié en que, a pesar de la opinión del cliente, el equipo se mantendría tal como está, ya que consideraba que es perfecto para el negocio.

Los comentarios fueron compartidos en Twitter por la cuenta @soyelcamarero y alcanzaron más de 65 mil visualizaciones.

La publicación obtuvo más de 65 mil visualizaciones en la red social. “Es que siempre lo mismo. No entiende que hay que limpiar todo antes de cerrar y si están encima no se puede. La gente quiere que lleguemos a las 3 de la mañana para ellos disfrutar y al día siguiente si es posible abrir a las 8. Asco, usted no quiere un servicio quiere esclavos”, “Asertivo, contundente, honesto y sin faltar el respeto. Todo un ejemplo para los tiempos que corren”, “Esa mentalidad está muy extendida en España y así nos va...”, “Ojalá todos los jefes defendiesen así a sus empleados”, “Muy buen jefe, defendiendo la jornada laboral de sus trabajadores y su trabajo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la red social.