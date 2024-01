Un nene causó furor en las redes por la divertida manera de gritar típicas frases futboleras

El video se viralizó en las redes sociales. (TikTok: @sophialaura4)

En el vasto universo de las redes sociales, la última sensación proviene de un video compartido por la usuaria @sophialaura4 en TikTok, donde un pequeño protagoniza un divertido momento que dejó a todos boquiabiertos. El clip, que alcanzó más de un millón de reproducciones y superó los 200.000 “me gusta”, captura la pasión futbolera de un niño.

Te puede interesar: Explicó el mayor choque cultural que vive cada vez que entra a un bar en España y se hizo viral

En el clip, el pequeño repite de manera divertida la frase “El Diego” después de escuchar a un adulto pronunciarla repetidamente. Sin embargo, la verdadera sorpresa llega cuando el niño comienza a gritar con entusiasmo “Dale Boca”. Laura acompañó el video con una simpática descripción: “Y yo quiero que sea de River”.

La autenticidad y la espontaneidad del pequeño hincha conquistó a la comunidad de TikTok, convirtiendo el video en un fenómeno viral. La publicación generó reacciones de risas y asombro, haciendo que los usuarios compartan y comenten el video.

Un nene se volvió viral al decir frases futboleras de una forma particular. (TikTok)

La popularidad del video también logró trascender las fronteras de TikTok, extendiéndose a otras plataformas de redes sociales, donde los usuarios comparten el contenido y expresan su admiración por la simpatía del pequeño protagonista.

Te puede interesar: Contó cómo fue su peor cita y el relato se volvió viral en TikTok: “Me llevaron a ‘grafitear’ paredes”

“De Boca no se hace, se nace”, “Lo más gracioso es que su papá dijo en otro video que en la familia nadie era de Boca”, “Si no me sale así, lo devuelvo”, “Yo sabía que era de Boca”, “Todos decimos ‘vamos Boca’ de esa manera” y “El futuro barra de Boca”, son algunos de los mensajes en la sección de comentarios de la publicación.