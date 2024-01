Le dijo a su jefe que se tenía que operar y su respuesta provocó indignación en las redes sociales

La consulta a su jefe sobre una operación generó indignación entre los usuarios de Twitter

Las vacaciones en el ámbito laboral son un elemento esencial en la vida de los trabajadores, un período de descanso que permite recargar energías, desconectar del entorno laboral y disfrutar del tiempo libre. A pesar de su importancia, la forma en que se gestionan y se conceden las vacaciones puede variar considerablemente según las leyes laborales y las políticas de las empresas en diferentes partes del mundo.

En las redes sociales una situación indignó a cientos de usuarios de X (Twitter). Un empleado de un restaurante, que debía someterse a una cirugía con anestesia general para corregir problemas de salud respiratoria, decidió comunicar su situación a su jefe a través de WhatsApp. La respuesta del empleador, lejos de mostrar comprensión o empatía, desencadenó una ola de indignación en el comienzo del año 2024.

El empleado explicó su situación con sinceridad y con muchos meses de anterioridad, mencionando que la operación era crucial, ya que tenía problemas respiratorios a causa de una apnea y obstrucción nasal debido a los cornetes. “Respiro por la boca y, dado mi asma, mi salud se está viendo gravemente afectada”, le explicó a su jefe.

Sin embargo, la respuesta dejó atónitos a muchos. En lugar de mostrar preocupación por la salud de su empleado, simplemente respondió: “Buenos días, a ver, primero que nada, ¿qué quieres decirme con eso? Tus vacaciones son del 13 al 19″.

El trabajador trató de aclarar que no podría recuperarse completamente en tan solo tres días, a lo que el empleador respondió que lo discutiría con la jefa y mencionó que él se tomaría vacaciones si tuviera que ser operado: “Necesito saber cuánto tiempo necesitas”, escribió. Ante esto, el empleado señaló que serían “vacaciones no disfrutadas”.

Una cuenta de Twitter compartió la conversación que mantuvieron y el posteo tuvo más de 700 mil visualizaciones en la red social (soycamarero)

El posteo obtuvo más de 700 mil visualizaciones en la red social. “Yo si me fuera a operar cogería vacaciones. ¿Esta gente lo dice para coaccionar o realmente tienen vocación de esclavos?”, “Qué pena no poder saber quiénes son para no ir nunca”, “El concepto de baja se ve que no lo entienden en esa empresa. Ya lo aprenderán”, “Esto no sólo ocurre en la hostelería. Yo estando ingresada recibí un telegrama de que estaba despedida... hay empresarios que mejor no valorarlos”, “No hay vergüenza en algunos empresarios, con este tipo de gente es para que les cierren el negocio, por gentuza, o no ir”, “Llamarles sinvergüenzas es quedarse muy corto”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Twitter.