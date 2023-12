Encontró una carta de una compañera de su marido dentro de la bolsa del pan y le pidió consejos a sus seguidores

El video tuvo más de 2 millones de reproducciones en TikTok (@belu.sanchez83)

En el intrincado mundo de las relaciones sentimentales, la infidelidad se presenta como uno de los motivos más comunes de las rupturas de las parejas. Es por eso que las diferentes experiencias dentro de las parejas logran captar la atención en las redes sociales.

Belén Sánchez, una usuaria TikTok, compartió una sorprendente situación que vivió al descubrir una inusual nota dedicada a su esposo por parte de una compañera de trabajo. Este incidente puso a prueba la confianza en su relación y generó un debate entre sus seguidores sobre cómo abordar la situación.

Según el relato de Belén, su esposo, quien trabaja como panadero, ocasionalmente se lleva algunas sobras del día para su casa. En esta ocasión, le encargó a una compañera que le separara una bolsa, y ella aprovechó la oportunidad para dejar una misteriosa dedicatoria en el mensaje. La nota comenzaba con un enigmático: “Para mi amigo compañero Nahuel” y continuaba con el apodo “Adolfo de la Trinidad”, dejando a Belén intrigada sobre el significado de esta peculiar referencia, que parecía ser un código entre ambos.

La nota culminaba con las palabras “De lo más bello y espectacular. Con amor, Isa”, dejando a Belén con un sentimiento de incertidumbre sobre la situación. Ante esta extraña situación, la mujer recurrió a las redes sociales en busca de consejos y opiniones de sus seguidores, quienes respondieron indignados en los comentarios. “Yo sé cómo es mi esposo, la conozco a la chica y todo, pero ustedes en mi caso, ¿qué harían? ¿Qué tengo que hacer?”, finalizó en el clip la mujer.

La chica pidió en su cuenta de TIkTok consejos y opiniones de sus seguidores

El video obtuvo más de 2 millones de reproducciones en TikTok. “Yo no diría nada porque el pan está muy caro”, “Te llamaré Cornelia”, “Yo le respondería en la misma bolsa: ‘gracias por separar el pan estaba muy rico, espero la bolsa de mañana. Atentamente la reina de la casa’”, “Yo fui una compañera de trabajo, dudá de todo”, “Yo en ese caso, agarro la bolsa de pan y me voy a la panadería a que ella me explique mejor el mensaje”, “Yo le podría en la bolsita: ‘gracias la próxima poné facturas y criollos para la merienda de los hijos de tu compañero’”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios de la plataforma.