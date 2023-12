Viajó desde Croacia para sorprender a su mejor amigo el día de su boda y la reacción del chico se viralizó

El video tuvo más de 700 mil reproducciones y superó los 100 mil me gusta (@joselakee)

Un emotivo gesto de amistad trascendió fronteras cuando un joven argentino decidió darle una sorpresa a uno de sus mejores amigos en el día de su casamiento. El sorprendente viaje, que fue documentado y compartido en la plataforma de videos TikTok, emocionó a miles de espectadores.

José, un joven argentino usuario de la plataforma, trazó su travesía desde Croacia, donde se encontraba, hasta Argentina, donde se llevaría a cabo la boda de su amigo. El viaje incluyó escalas en Serbia y España, antes de aterrizar en su destino final.

Con el título “Yendo de sorpresa al casamiento de uno de mis mejores amigos”, el chico compartió su odisea en TikTok, narrando su trayecto a medida que avanzaba en su emocionante misión.

Después de varias horas de vuelo y de esperar ansiosamente su momento, el joven se vistió con su traje y finalmente apareció en salón de fiestas. Su primera parada fue sorprender a uno de sus amigos cuando abrió un auto donde José estaba escondido. El resultado fue un conmovedor abrazo, demostrando la profundidad de la amistad que los une.

Sin embargo, la sorpresa no terminó ahí. El joven continuó su misión y se dirigió hacia el grupo reunido en la boda, donde también dejó a todos boquiabiertos con su inesperada llegada. Pero la cúspide de la emoción estaba reservada para el novio.

El joven argentino se escondió detrás de sus amigos mientras la fila avanzaba para saludar al recién casado. Cuando finalmente llegó su turno, el novio se quedó sin palabras, abrumado por la emoción. Gritó de alegría y se lanzó a abrazar a José exclamó: “Pensé que estaba viendo un fantasma”.

Después de varias horas de vuelo y más de 12 horas de escala finalmente José se reunió con su grupo de amigos (@joselakee)

El video obtuvo más de 700 mil reproducciones y superó los 100 mil me gusta. “La carita de felicidad de tus amigos al verte”, “Qué lindo, guarden esa amistad por siempre”, “La novia tuvo que haber sentido celos que se emociona más por su amigo”, “Yo hice lo mismo. De Barcelona a argentina”, “Yo lo hice de Washington a Madrid cuando se casó mi mejor amigo”, “Estos videos siempre me sacan una sonrisa”, “Emocionarme hasta las lágrimas por gente que no conozco es mi pasión”, “Eso se llama amistad con todas las letra (y tener unos dólares de más), qué linda amistad”, fueron algunas de los comentarios de los usuarios en la red social.