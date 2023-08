Pidió trabajo como mozo, pero cuando le dijeron las condiciones no dudó en responderle duramente al dueño

La disputa entre un aspirante a mozo y el dueño de un restaurante rural en España capturó la atención de las redes sociales (Imagen ilustrativa- Getty)

En un mundo en constante evolución, la búsqueda de empleo se convirtió en una travesía plagada de desafíos y oportunidades. Desde la creación de currículums atractivos hasta la preparación para entrevistas, los aspirantes a trabajadores dedican esfuerzos incansables para asegurar un lugar en el mercado laboral. Sin embargo, a medida que los candidatos se embarcan en esta búsqueda, se enfrentan a un panorama en el que las condiciones laborales ofrecidas por los empleadores a menudo varían drásticamente.

La reciente disputa entre un aspirante a mozo y el dueño de un restaurante rural en España capturó la atención de las redes sociales, desencadenando una ola de opiniones encontradas sobre las condiciones laborales y la ética empresarial en el sector de la gastronomía. La conversación, inicialmente cordial, se convirtió en un choque de opiniones que suscitó críticas y reflexiones en Twitter.

El intercambio se originó cuando un hombre interesado en trabajar como camarero en un bar de un pintoresco pueblo envió su currículum al propietario del establecimiento. Tras calificarlo como “impecable”, el dueño planteó cuestionamientos sobre las motivaciones del solicitante para optar por un trabajo en un pueblo pequeño. El aspirante, defendiendo su posición, explicó que se mudó para cuidar a un familiar enfermo.

Sin embargo, el conflicto se desató cuando el dueño del bar propuso una prueba de trabajo. El aspirante consultó sobre la duración y la remuneración de la prueba, lo que llevó a una tensa confrontación. El empresario afirmó que la prueba no sería remunerada y alegó que la pregunta sobre la compensación era de “mal gusto”. Ahí, el aspirante argumentó que conocer la remuneración era esencial.

“Perdona, pero para nada es de mal gusto preguntar cuánto me va a pagar. Para eso trabajo, para cobrar, y sino me interesa, pues no iría. Claro que me preocupa pues porque ya me han dicho en otros sitios que me pagarían 5 euros la hora y eso no lo voy a aceptar”, respondió sin vueltas el hombre.

El diálogo se tornó más áspero cuando el solicitante presentó sus propias condiciones: 30 euros por medio día de trabajo y 50 euros por ambos turnos. La conversación evolucionó hacia una discusión sobre el salario por hora y las condiciones laborales en la industria. El solicitante cuestionó la falta de beneficios y extras en el puesto propuesto, mientras que el dueño defendió su enfoque de pago único y horario flexible.

El debate alcanzó su punto álgido cuando el dueño afirmó que sus empleados regulares ganaban 1.200 euros al mes y que no otorgaba pagas extras. El aspirante se mostró indignado ante estas condiciones y expresó su incredulidad. El intercambio culminó con el dueño acusando al solicitante de arrogancia y rechazando su interés en el puesto.

La polémica se desbordó en las redes sociales, con numerosos usuarios expresando su indignación hacia el empresario por su actitud y prácticas laborales. La cuenta de Twitter “Soy Camarero” compartió capturas de la conversación, generando una avalancha de comentarios y debates en la plataforma.

“Cada vez más claro que este país no despega hasta que se dupliquen las inspecciones de trabajo...”, “Perdóname pero es de mal gusto trabajar por dinero... Malditos trabajadores solo piensan en el dinero”, “Subidita dice por pedir un salario decente por trabajar 11 santas horas, ese no ha doblado el lomo en su vida”, “Qué pena que no podáis poner los datos de los bares donde tienen esa poca vergüenza para no ir jamás”,

