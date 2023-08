“Stupid tú”: la divertida discusión en distintos idiomas durante un vuelo que hizo reír a todos los pasajeros

El video en el avión se viralizó en las redes. (Twitter: @UHN_Plus)

Un video de una singular y acalorada discusión a bordo de un avión dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales. Dos pasajeros, hablando en distintos idiomas, protagonizaron un inusual y cómico enfrentamiento verbal que desató risas entre los demás viajeros.

El episodio, captado en vídeo por un pasajero cercano, muestra el momento en que la discusión empieza a elevarse en tono y nivel de insultos. Un hombre que se expresaba en inglés fue quien dio inicio a este singular intercambio, soltando un enérgico “Motherfucker” que resonó por los pasillos del avión.

El otro protagonista de la disputa, de origen dominicano, no se quedó callado y respondió utilizando términos coloquiales en español: “Hijo de la gran p... tú, coño”.

La discusión entre un estadounidense y un dominicano que se viralizó en las redes. (Twitter: @UHN_Plus)

Lo que siguió fue una verdadera tormenta de lenguaje, en la que el hispanohablante defendía su posición con un enérgico “qué me importa a mí, no sé lo que usted me dice”, mientras el pasajero de habla inglesa continuaba lanzando insultos.

El enfrentamiento alcanzó su punto cumbre cuando la discusión se volvió una mezcla de ambos idiomas, creando un caótico y divertido choque cultural. “Stupid tú, tú stupid” fueron algunas de las últimas palabras audibles antes de que finalmente la tripulación intervenga para calmar los ánimos.

Sin embargo, para ese momento, las risas de los pasajeros habían invadido el avión, debido a las ocurrencias de ambos protagonistas durante una discusión que se volvió viral. Pese al tenso momento, las personas se tomaron con humor el episodio.

Seguir leyendo: