“Son como en las películas”: el sorprendente encuentro de una colombiana con sus suegros en Estados Unidos

El video se viralizó en las redes sociales. (TikTok: @lauu_kzallaz)

Cuando el amor trasciende fronteras, también lo hacen las costumbres y tradiciones que cada familia lleva consigo. Laura Kzallaz, una joven colombiana, no esperaba encontrarse con tantas diferencias culturales al visitar por primera vez a los padres de su marido en Estados Unidos. Su peculiar experiencia quedó plasmada en un divertido video de TikTok, que rápidamente captó la atención de miles de seguidores latinos.

Desde su perfil @lauu_kzallaz en la popular red social, Laura compartió una comparativa titulada “Cosas en la casa de mis suegros yankees que son como en las películas”, donde relataba situaciones que para ella, como latina, resultaban novedosas y a veces desconcertantes.

La colombiana, quien ya lleva varios meses casada, no pudo evitar notar la apertura y naturalidad con la que sus suegros estadounidenses demostraban su afecto. “Mi esposo trataba de consentirme, tocarme, pero yo estaba como ‘oye, respeta a tus papás’, pero ellos no me entienden ... A mí me da mucha vergüenza ser cariñosa con mi esposo delante de mi mamá”, compartió Laura.

Una colombiana y la experiencia de su visita a la casa de sus suegros en Estados Unidos. (TikTok: @lauu_kzallaz)

Además, Laura se sorprendió gratamente con la inusual dinámica familiar de sus suegros, quienes a pesar de estar divorciados, mantienen una relación amigable y cercana. “Mi suegro viene con su nueva esposa y no pasa nada, y así mismo su exesposa con su familia y sus nietos. Nunca he visto un divorcio tan sano y saludable como el que mis suegros manejan”, expresó con asombro.

Otra peculiaridad que la dejó consternada fue la falta de opinión de sus suegros en la vida de su hijo: “Es como ‘confiamos en ti y en lo que tú decidas con tu vida, está bien’. No hay esa clase de chismes que tenemos los latinos”.

El video de TikTok tuvo comentarios de todo tipo. Muchos usuarios latinos se identificaron con las anécdotas de Laura y compartieron sus propias experiencias con las diferencias culturales al interactuar con familiares de otras nacionalidades.

“Es maravilloso compartir nuestras tradiciones y costumbres con la familia de mi esposo, así como también abrir mi mente y adaptarme a su forma de vivir”, concluyó Laura.

