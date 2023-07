“¿Conocés a Messi?”: la pregunta de una joven argentina a los estadounidenses que indignó en las redes

El video de la joven tuvo más de 1,2 millones de reproducciones en TikTok (@mariana.kida)

Mariana, una tiktoker argentina que reside en Estados Unidos, realizó una encuesta en la popular plataforma china y quedó indignada con los resultados obtenidos. Su clip se volvió viral y generó todo tipo de comentarios.

En el video, la influencer se mostraba entusiasmada, al principio, mientras se preparaba para preguntar a algunos estadounidenses si conocían a Lionel Messi, el icónico futbolista argentino que debutó recientemente en Inter Miami. Sin embargo, las respuestas que recibió la dejaron completamente descolocada y frustrada.

La encuesta comenzó con una chica a la que Mariana le preguntó si conocía a Lionel Messi. La joven respondió con un simple “no” y confesó que no tenía idea de fútbol en general. A pesar de esto, Mariana intentó explicarle quién era el futbolista, pero la chica seguía sin reconocerlo.

La situación no mejoró cuando Mariana se acercó a una pareja para hacerles la misma pregunta. Una vez más, recibió una respuesta negativa. Incluso el hombre de la pareja lo confundió con otro deportista, el extenista argentino Alberto Mancini.

Desalentada pero decidida a seguir adelante, la influencer entrevistó a un adolescente. Lamentablemente, obtuvo otra respuesta negativa, dejando en evidencia que Messi no era conocido para muchos de los entrevistados.

Finalmente, realizó la misma pregunta a otro hombre, pero la respuesta no varió. El hombre explicó que no seguía el fútbol y no estaba familiarizado con la figura de Lionel Messi.

Ninguno de los entrevistados conocía al astro del fútbol y sus respuestas generaron indignación en redes

Al compartir el video en su cuenta de TikTok, Mariana expresó su desconcierto y desilusión con el resultado de la encuesta. La publicación rápidamente se hizo viral, acumuló más de 1,2 mil reproducciones y 99 mil ‘me gusta’. En la descripción del clip, Mariana escribió con incredulidad: “¿No conocen a Messi?”.

“Qué bronca me da que le digan Soccer”, “Por eso Messi estaba tan tranquilo en el supermercado”, ”Y... por eso es que Messi se va a USA, allá no lo van a molestar tanto como en Europa o en Arabia”, “Esto es como el ‘Good ending’ para Messi. Poder salir a cenar, al super con su familia y nadie le pida autógrafos o abrazos cada 30 segundos”, “¿Cómo no van a conocer a Messi?”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

