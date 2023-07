Una influencer vivió un extraño momento en Turquía: “Es una anécdota divertida porque no estaba sola”

El video tuvo más de 4 millones de reproducciones en TikTok (@alaskkag)

Durante su viaje a Turquía, la famosa tiktoker uruguaya conocida como “Alaska” vivió un momento extraño cuando fue a cenar. Mientras disfrutaba de una comida con amigos en un restaurante local, se encontró con una situación completamente inesperada que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

La historia comenzó cuando el dueño del lugar se acercó a su mesa para entablar una conversación. Dado que ella no entendía el idioma local, el hombre decidió utilizar el traductor de Google para comunicarse. Sin embargo, lo que se escribió en la pantalla del celular dejó a Alaska sin palabras: “¿Estás pensando en casarte?”.

En ese momento, una mujer que se encontraba en la misma mesa mintió diciendo que era la madre de Alaska, mientras el pretendiente romántico traía dulces para ambas. “En Turquía se ofrecen esos dulces para pedirle a la madre la mano de la chica y que la deje casarse”, aseguró el hombre.

Aunque el dueño del restaurante persistió en su intento de conquista, finalmente se dio cuenta de que la diferencia de edad entre ellos era demasiado grande, por lo que decidió dejar de insistir.

Alaska no dudó en compartir la historia a través de TikTok y escribió: “Es una anécdota divertida porque no estaba sola”. La publicación se volvió rápidamente viral y el clip acumuló más de 4 millones de reproducciones y recibió más de 450 mil ‘me gusta’.

“¿O sea que es normal que vayan pidiendo matrimonio a cualquier persona?”, “Esa era la oportunidad de tu vida”, “Qué miedo. ¿Se imaginan que con esos dulces las hubieran dormido a todas? Es que ya estos tiempos me tienen paranoica”, “Cuidado amiga son culturas diferentes y no sabes qué tipo de hombres son, especialmente esas regiones”, “Hay muchas denuncia internacionales y hasta películas sobre esos casos”, “Yo por eso cuando fui a Turquía me puse en el dedo una alianza de oro para parecer casada, nadie me molestó”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de TikTok.

