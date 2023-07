La madre de un streamer irrumpió enfurecida mientras su hijo transmitía en directo: “Terminá de una vez con esa porquería”

La mujer irrumpió furiosa en la habitación cuando su hijo estaba transmitiendo en vivo con un amigo (@elomydefiorito)

En los últimos tiempos, convertirse en streamer se volvió el anhelo de millones de jóvenes en todo el mundo. Poner la cámara, interactuar con la audiencia, jugar videojuegos y encima ganar dinero es una de las metas de muchos chicos. Sin embargo, esta actividad no goza siempre con el visto bueno de los padres. Esto es lo que le sucedió a un joven de Villa Fiorito, que suele compartir el contenido de sus vivos en TikTok.

Omy, un creador de contenidos que está decidido a embarcarse en el mundo del streaming, mostró sus inicios cuando su madre, aún no estaba tan familiarizada con la plataforma. La mujer irrumpió furiosa en la habitación cuando su hijo estaba transmitiendo en vivo con un amigo mientras disputaban un partido de videojuegos.

La madre le recriminó que aún no le había pagado la planchita del pelo que, aparentemente, él rompió. Ahí se desencadenó un ida y vuelta entre ambos que se hizo viral. Mientras, su amigo se mantenía imperturbable, sin apartar la mirada de la pantalla. Para dar por finalizada la conversación Omy le dijo: “Mamá, después hablamos, estoy grabando”. La mujer, sin inmutarse, le respondió: “No estás grabando un carajo”.

Mientras el joven intentaba calmar las aguas, explicando que el juego estaba siendo grabado y argumentando que su amigo estaba presente, la mujer fue por más: “Todo el día está tu amigo acá”. Sin embargo, lo peor llegaría después: “Otra cosa, mi casa no es un ‘telo’, hermano. A las 12 del mediodía se fue la ‘pendeja’; un poco más y la acostás a dormir conmigo. Cuando traes a alguien que no es tu novia, asegurate de que se vaya temprano, que yo no la vea y que no me esté pisoteando todo mientras estoy tomando mate”. Y concluyó con contundencia: “Prefiero que seas una persona normal, no una persona moderna como las de ahora, que vive jugando. Terminá de una vez con esa porquería”.

Para finalizar, cuando la mujer parece que está saliendo de escena escuchó que Omar le pedía perdón a su amigo por el mal momento. Ahí, sin dudarlo volvió sobre sus pasos: “Disculpá a mí, no a él”, cerró sin vueltas.

La mujer también le reprochó que llevara chicas a su casa: “Esto no es un hotel” )@elomydefiorito)

En pocas horas, el video acumuló más de un millón de reproducciones y recibió 135 mil ‘me gusta’, generando una variedad de comentarios en los que muchos se sintieron identificados tanto con el joven como con la madre.

“El amigo: si no me muevo no me ve jajaja”, “Disculpá, le dice al amigo jaja”, “Todos fuimos vos en algún momento”, “Lo peor de todo esto es que yo también pasé por lo mismo”, “Todo el día está tu amigo acá jajaja”, “El amigo recibió cada palabra como consejo”, “La amé, esa madre nos representa”, “Lo re mandó al frente”, “Madre promedio de Buenos Aires, amemos a nuestras viejas que no son para siempre”, fueron algunos de los comentarios de la publicación viral.

Seguir leyendo: