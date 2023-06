Un hombre quedó atrapado en un tobogán de agua en Malasia y todo quedó registrado por las cámaras del lugar

Todo parecía ir según lo planeado hasta que, repentinamente, el tobogán se detuvo de manera brusca (@jamii.talib)

Malasia fue testigo de un incidente aterrador cuando un hombre quedó atrapado en un tobogán de agua en el parque temático Penang Escape, en la isla de Penang. El momento de angustia y pánico fue capturado en un video y se volvió viral en TikTok, acumulando millones de reproducciones y generando diversas reacciones entre los espectadores.

El protagonista de esta impactante historia es Jami, un reconocido tiktoker cuyas publicaciones suelen atraer a una amplia audiencia. En esta ocasión, decidió compartir su experiencia en un enorme tobogán acuático, sumergiéndose con los brazos cruzados y esperando disfrutar de una emocionante aventura.

Todo parecía ir según lo planeado hasta que, repentinamente, el tobogán se detuvo bruscamente sin ninguna explicación aparente. La expresión de alegría en el rostro de Jami se transformó en miedo y alarma. Intentó arrastrarse para continuar su camino, pero sus esfuerzos fueron en vano. El pánico se apoderó de él y comenzó a buscar ayuda.

Afortunadamente, un empleado del parque acudió en su auxilio y abrió la parte superior del tobogán, permitiendo que Jami saliera ileso de esa situación angustiante. Si bien no sufrió lesiones físicas, el susto que vivió quedó grabado en su memoria.

Quedó en el medio del juego sin saber para dónde ir y fue presa del pánico hasta que lograron sacarlo (Captura video)

El video del incidente rápidamente se volvió viral y acumuló 47 millones de visualizaciones, 1,6 millones de ‘me gusta’ y una avalancha de comentarios. Muchos usuarios expresaron su claustrofobia y se refirieron a la evidente crisis de pánico que experimentó Jami.

“Sentí como me faltó el aire”, “Cuando lo vi como confundido me bajó la presión”, “A mi novia le pasó lo mismo en un tobogán; no pudo deslizarse hasta la salida por que el traje de baño no dejaba deslizarse bien y casi se desmaya”, “Yo entro en pánico”, “Por eso odio los toboganes cerrados; ¿te imaginas quedarte adentro porque el agua no lleva suficiente presión?”, “Soy el peor en espacios reducidos, por eso no juego este juego”, fueron algunos de los comentarios de la publicación viral.

