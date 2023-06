Una tiktoker estadounidense reveló que extraña la comida y las tradiciones argentinas: “Acá la vida es muy solitaria”

En su cuenta, con casi 27 mil seguidores, la joven muestra las diferencias entre los dos países (@yanquienargentina)

Una joven estadounidense, que vivió en Argentina, se abrió con sus seguidores y contó sus sentimientos de nostalgia y añoranza por Argentina. La joven, que también tiene la ciudadanía, ha captado la atención de miles de usuarios al revelar las tres cosas que más extraña de su estadía en el país.

“Ustedes ya saben que extraño Argentina todos los días”, afirmó la joven en el video, antes de enumerar los aspectos que le resultan más difíciles de encontrar en Estados Unidos. En primer lugar, mencionó los sándwiches de miga, especialmente los clásicos de jamón y queso, así como los de rúcula y jamón crudo. Según sus palabras, la simple idea de disfrutar uno de estos sándwiches despierta su apetito y recuerdos de los sabores únicos de Argentina.

En segundo lugar, expresó su añoranza por los tradicionales asados argentinos, esos domingos en familia donde el fuego y la carne a la parrilla creaban un ambiente especial. “No saben cómo muero por un asado un domingo en familia”, confesó la joven. La experiencia de compartir una comida al aire libre, rodeada de seres queridos, es algo que, según cuenta, no puede encontrar con la misma facilidad en Estados Unidos a pesar de haber nacido y crecido allí.

La joven el día que obtuvo su ciudadanía argentina (@layanquienargentina)

Sin embargo, el tercer aspecto que mencionó es aún más profundo y sentimental. La joven extraña la sensación de compartir tiempo y sentirse acompañada, algo que considera que falta en el país norteamericano. Describió la vida allí como “muy solitaria”, donde todos están aislados pensando en sus trabajos y no en compartir momentos con su familia y amigos.

“Te entiendo, porque lo que vos extrañas es lo que más amo de ser argentina”, “La mayor prueba de que sos argenta es eso, la nostalgia que sienten los argentos por el país”, “¿No hay argentinos para hacer amigos por ahí? Un abrazo”, “Tengo amigos que viven hace 20 años en EEUU, y aún hoy me dicen lo mismo”, “La humanidad no sabe lo que se pierde de no conocer los sanguches de miga”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la red social.

