Un hombre estaba hablando con una joven en el avión, apareció su esposa y se armó un escándalo en pleno vuelo

Los largos viajes en avión a menudo pueden resultar monótonos, y en busca de algo de entretenimiento, algunos pasajeros recurren a entablar conversaciones con sus compañeros de vuelo. Sin embargo, una charla casual entre un hombre y una joven en un avión se convirtió en el epicentro de un escándalo que estalló en pleno vuelo, dejando a todos los presentes boquiabiertos.

El incidente, que ocurrió a 30,000 pies de altura, fue compartido en TikTok por su protagonista, quien relató cómo un encuentro inofensivo se convirtió en un coqueteo que provocó el enojo de la esposa del hombre. Según su testimonio, a la joven la pasaron a primera clase y se encontró sentada junto a un hombre que estaba ocupado trabajando con su notebook. Sin embargo, la ocasión propicia para entablar una conversación surgió cuando la azafata les ofreció bebidas.

En un principio, la charla se centró en temas como el vuelo en primera clase y el trabajo del hombre, quien viajaba para dar una conferencia sobre conservación del medio ambiente. La usuaria de TikTok aseguró que su intención no era coquetear, sino tener una conversación interesante sobre el tema. Sin embargo, luego de aproximadamente 20 minutos de charla, apareció la esposa del hombre furiosa por el diálogo que se había dado entre ambos.

Al ver a su esposo en plena charla con la joven en lugar de estar trabajando, la mujer se enfureció y dejó a su bebé encima de la computadora de su marido, reprochándole su falta de responsabilidad: “Si no vas a trabajar, al menos podrías hacerte cargo de uno de los niños”. A pesar de los intentos del hombre por explicarle, la mujer siguió hablando fuerte y generando una situación incómoda para todos.

La mujer estaba en otro sector del avión y cuando vio la charla se levantó enfurecida de su asiento y fue a increparlo

A partir de ese momento, el resto del vuelo transcurrió en completo silencio, sin que volvieran a intercambiar una palabra. La joven, aún impactada por lo sucedido, se cuestionó cómo una persona puede dejar a su pareja al final del avión con dos niños, mientras él disfruta de primera clase y whisky.

“Si mi esposo me dejó en clase económica con 2 niños, no saldría con vida”, “Mi esposo me dejó con nuestra hija cuando lo ascendieron a 1° en un vuelo de 6 horas. Cada vez que lo pienso, me compro algo bonito”, “Como esposa haría exactamente lo mismo”, “Mi consejo: nunca seas la otra mujer”, “Como azafata no puedo decirte cuántas veces los maridos toman el asiento de primera clase y dejan a sus esposas en la parte de atrás”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

