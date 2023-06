Quiso conquistar a una mujer usando un ingenioso elogio pero nada salió como lo había planeado

La publicación de la joven rápidamente ganó popularidad y se volvió viral en Twitter

En las redes sociales, a veces las interacciones pueden tomar un giro inesperado, como sucedió recientemente en Twitter cuando una joven decidió compartir una captura de pantalla de una conversación que tuvo con un chico a través de Instagram. La respuesta contundente de la chica a un elogio se volvió viral en la mencionada red social, generando una ola de reacciones y comentarios.

La usuaria de Twitter, Avru, compartió una imagen en la que se puede observar la conversación que mantuvo con un chico. El joven, al reaccionar a una historia que ella había publicado, le escribió: “¿Tu papá es pirata? Porque sos un tesoro”. Sin embargo, la respuesta de la chica sorprendió a todos: “No tengo papá”.

La publicación de la joven rápidamente ganó popularidad y se volvió viral en Twitter. En poco tiempo, el tuit acumuló más de cien mil reproducciones, superó los cuatro mil me gusta y fue compartido por más de 300 usuarios.

La publicación tuvo más de cien mil visualizaciones en la red social (@avruuvru)

La contundente respuesta de la joven generó una oleada de comentarios y reacciones por parte de la comunidad de Twitter. Muchos elogiaron su ingenio y aplaudieron su respuesta, destacando la forma en que supo manejar la situación sin vueltas.

Sus seguidores, le respondieron con ironía y gracia a su tweet viral. “Entonces sos un tesoro perdido”, “Ahora están más ingeniosos”, ”¿Pero no tenés o no lo conocés? Porque capaz que sí es un pirata”, “Chamuyar sale mal”, “Se fue a navegar”, “Está buscando el tesoro, no ves que todavía no te encontró jajajz”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Twitter.

