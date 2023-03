Le pidió una señal al Universo para saber si su novia era infiel y la respuesta llegó de manera inmediata

Comenzó a contar: “1, 2″, y no había llegado al 3 que el cielo se encendió con un rayo que iluminó todo (TikTok @@jeffreyeduardocor)

Dicen que hay que tener mucho cuidado con lo que se le pide al Universo porque se puede cumplir. Justamente esto es lo que le sucedió a un joven que quiso saber si su novia le había sido infiel y para eso invocó a Dios y al Universo y pidió una señal. Claro que nunca imaginó que llegaría tan rápido y de una manera tan clara. El video rápidamente se hizo viral y acumuló en pocos días más de 10 millones de reproducciones en TikTok.

Jeffrey Cordova Andrade, a través de su cuenta de la red social china grabó el momento exacto en el que el cielo le dio la señal que tanto pidió. Si bien al principio pidió que cayera un rayo si lo habían engañado después se retractó: “que salga un destello si me has sido infiel”, dijo finalmente.

Mientras la novia lo miraba atentamente comenzó a contar: “1, 2″, y no había llegado al 3 que el cielo se encendió con un rayo que iluminó todo de manera imponente. Si bien ambos comenzaron a reírse de la situación, la sorpresa en la cara de los novios fue imposible de disimular.

En las redes sociales se lo tomaron muy en serio y le aconsejaron que hiciera caso a las señales

El video recibió 1,8 millones de ‘me gusta’ y más de 13 mil comentarios. La mayoría de sus seguidores le aconsejaron al joven que se alejara y que hiciera caso a esas señales.

“Más señales no puedes tener”, “Risa nerviosa, la conozco perfectamente”, “Dios nunca miente, tenlo por seguro”, “Qué bueno que no dijo ‘que me caiga un rayo’”, “Antes del destello, su lenguaje corporal ya lo decía”, “Con sus expresiones está más que claro y con las señales de Dios te lo está gritando en la cara”, “Diosito te mandó la señal, ya tú si la crees”, “Hermano sal de ahí, eso ya no es una señal, eso es una realidad”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

