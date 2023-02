Un perro viajó solo a través de una app de viajes como una persona y el conductor grabó el extraño momento

El video se volvió viral en TikTok. (@geras.sr)

Un conductor de una aplicación de viajes compartió una extraña experiencia que le tocó vivir en el trabajo, con un cliente fuera de lo común en Morelia, México. A través de su cuenta de TikTok (@geras.sr), publicó un video que se volvió viral: le tocó un perro como pasajero.

“Esto es lo más extraño, llevo un perro... Neta es lo más extraño ¿qué pedo? ¡Lo mandaron!”, explicó el hombre en el inicio del clip.

Mientras manejaba, el conductor grabó cuidadosamente a la mascota en el asiento trasero del auto, como lo haría una persona normal. Según el usuario, el perro se llama Coco y contó que se mantuvo tranquilo durante el viaje.

Además, el autor del video comenzó a hablarle al perro para hacer más llevadero el viaje. “¿Para dónde vas? No dice para dónde va, que siga el mapa dice. ¿Cómo vas Coco? ¿Te pongo una música en especial? Que la que sea dice”, relató.

Una vez en el destino, el conductor ayudó al perrito a bajar del auto abriendo la puerta para que se baje del vehículo, acción que hizo la mascota de inmediato. “No quise grabar a los dueños pero allá va Coco. ¡Qué raro!, ¡qué raro! ¡amo ser Uber!”, cerró.

Luego, el joven mexicanó relató que Coco fue enviado por su dueña a la casa de sus abuelos y un señor de la tercera edad recibió al animal.

La historia se volvió viral en TikTok y supera el medio millón de reproducciones por parte de los usuarios, quienes reaccionaron al video en la sección de comentarios. “Mil estrellas por dar el servicio y llevar al perrito sin transportadora”, “A mi ya nada me sorprende, a mi me pagaron 500 pesos por llevar una cabra” y “Gracias por llevar al perrito, muchos no quieren, gracias por ser como eres” son algunos de los mensajes.

