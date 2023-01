El divertido video de una mujer que se distrajo con Facebook y se le quemó toda la comida

El divertido video suma más de 10 millones de reproducciones (TikTok fernandalivas)

A la hora de cocinar es importante estar muy atento porque una distracción puede desencadenar en un gran problema. En esta ocasión, el resultado fue un divertido video que ya supera las 10 millones de reproducciones. Una mujer en México, por seguir apasionadamente una historia de Facebook, quemó la comida que estaba cocinando.

Fernanda Livas, una joven tiktoker, vio que su mamá estaba muy concentrada con su teléfono mirando publicaciones de Facebook y decidió registrar el momento ni bien se dio cuenta de que atrás se estaba quemando la comida. Su madre, según se puede ver, había dejado varias tortillas sobre una sartén para que se calentaran pero se olvidó de sacarlas.

“Está bien bueno el chisme y las tortillas se andan quemando”, dice Fernanda en el video. Su madre, al escucharla se acordó de las tortillas que había dejado al fuego y rápidamente se dio vuelta para apagar la hornalla.

“Está bien bueno el chisme y las tortillas se andan quemando”, dijo la hija de la mujer

Fernanda explicó que su madre le dijo que se sentara mientras ella calentaba las tortillas y por eso ella no prestó atención a lo que sucedía para avisarle antes.

“Y sin miedo de equivocarme, la regaño por no decirle jajajaja”, “Yo cuando me dejan viendo el arroz”, “No me burlo porque perfectamente podría ser yo”, “¿Todos tenemos a la misma mamá?”, “Ni por el olor se daba cuenta jajaja”, fueron algunos de los divertidos comentarios de la publicación.

Seguir leyendo: