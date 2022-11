La conoció por internet y le pagó el pasaje para conocerla, pero la dejó plantada al verla sin filtros

Una mujer de Massachusetts, Estados Unidos, fue víctima del abuso de filtros en las redes sociales, donde conoció a un hombre con el que venía hablando desde hace unos meses y con el que terminó concretando un encuentro. En ese sentido, todo iba bien, lo que hizo que él le pagara un pasaje para verse, pero el cara a cara nunca se dio.

La miujer, identificada como Ninoska Rodríguez, viajó hasta Washington a su “novio” que conoció en las redes sociaels, pero el hombre la rechazó al verla.

En su cuenta de TikTok, la usuaria compartió la historia del encuentro con el chico, quien la conoció personalmente sin filtros y no se encontró con lo que esperaba al ver una versión diferente.

La usuaria compartió el video con la experiencia y se volvió viral. (@ninoska_lamaestra1)

“Para el chico que me pasó el viaje a Washington y después me vio sin filtro; no quiso nada conmigo”, escribió la mujer, quien se sinceró: “En realidad soy culpable por abusar de los filtros, debió darse la oportunidad de conocerme más a fondo”.

El video tiene cinco millones y medio de reproducciones y casi 10.000 comentarios, donde los usuarios expresaron su parecer ante la insólita situación de un amor frustrado.

“Pero en las videollamadas uno se mira como es”, “Al menos le pagó su viaje, es lo más importante”, “No entiendo porque ponen filtro” y “Hay que ser sincera desde un principio, al natural” fueron algunas de las opiniones en la sección de comentarios de la publicación.

Seguir leyendo: