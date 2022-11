Echaron de un restaurante a una persona por tener síndrome de Tourette

El video del hecho se viralizó en las redes sociales. (crédito: Meganoticias)

Felipe Silva vivió un incómodo momento en un restaurante de Viña del Mar, en Chile. Es que el hombre tiene síndrome de Tourette y por su transtorno fue expulsado del local.

El hombre de 29 años quiso salir a comer con sus amigos, pero en el restaurante no lo aceptaron. El encargado del local no entró en razones pese a que le indicaron que el síndrome de Tourette provoca movimientos involuntarios, acompañados de sonidos que no puede evitar.

Una vez fuera del lugar, Felipe intentó explicar la situación pero no fue escuchado. “No lo puedo controlar”, expresó.

“¿Usted se dio cuenta que el señor me echó? Usted lo que acaba de hacer es discriminación a un cliente. Yo tengo síndrome de Tourette, señor usted me dijo ‘mida sus palabras, mida sus groserías’”, argumentó.

Pese a la explicación, el dueño del restaurante les pidió que se retiren porque no atienden “gente así”, según relató el denunciante en declaraciones a Meganoticias.

Felipe fue diagnosticado con el síndrome de Tourette cuando tenía 5 años. Todo empezó con tics pero esos movimientos involuntarios fueron en aumento hasta llegar al nivel que el hombre padece actualmente.

“Tengo muchas limitaciones en la vida cotidiana, no puedo subirme al transporte público, no puedo ir al cine o a un partido de tenis”, cerró.

Qué es el síndrome de Tourette

El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico que se manifiesta en la infancia o en la adolescencia, antes de los 18 años. Se caracteriza por muchos tics motores y fónicos que perduran durante más de un año.

Por lo general, los primeros síntomas son movimientos involuntarios de la cara, de los brazos, de los miembros o del tronco. Estos tics son frecuentes, repetitivos y rápidos.

Si bien los síntomas difieren de una persona a la otra y varían de muy leves a graves, la mayoría de los casos corresponden a la categoría leve. A los hombres los afecta entre 3 y 4 veces más que a las mujeres.

El trastorno lleva el nombre del neuropsiquiatra francés que describió exitosamente la enfermedad a fines del siglo XIX.

