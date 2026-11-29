Cárcel Militar de Ramo Verde

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La Fiscalía Militar abrió el procedimiento FM6-006-2023 a partir de una investigación penal militar de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), formalizada mediante el oficio N.º 156-23, luego de que en Tejerías, municipio Santos Michelena, estado Aragua, fuera recuperado un fusil de la Fuerza Armada, que pertenecía a un grupo de seis fusiles de guerra, extraidos tres meses antes, sin que nadie los hubiera reportado. De allí partió la pesquisa contra mayores y sargentos.

Los señalados inicialmente fueron los mayores Carlos Alfonso Camacho Bueno y Alexander De La Trinidad Fanay Graterol, y los sargentos SM3 Víctor Miguel Mosquera Riera, SM2 Rosmig Yohama Rojas Rengel y S1 Douglas Henrique Martínez Paz. Los dos mayores y la sargento fueron liberados; Martínez Paz ya se había ido de la institución y nunca se reintegró.

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Mosquera Riera fue el único condenado, por los delitos militares de sustracción de efectos pertenecientes a la FANB, desobediencia y traición a la patria. El proceso, según se desprende del caso, estuvo marcado por lagunas, denegación de justicia, violación del debido proceso, amiguismo entre oficiales y una dudosa actuación de la Fiscalía Militar.

El 20 de febrero de 2023, los militares señalados comparecieron ante el Tribunal Militar Tercero de Control, a cargo del juez mayor (GNB) Mickel Enrique Amézquita Pión, hoy teniente coronel tras su ascenso en julio de 2026. La Fiscalía Militar, con competencia nacional, estuvo representada por el capitán Israel Echenique López y el primer teniente Hildemaro Dávila.

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La Inspectoría General de la FANB en una inspección en la Dirección de Armas y Explosivos en noviembre 2023

Los mayores y los dos sargentos fueron presentados y el juez ordenó su privación de libertad y fijó como sitio de reclusión el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), en Los Teques, estado Miranda, conocido como la cárcel de Ramo Verde.

Los cabos sueltos

Entre los hechos a destacar figura que el coronel Jeckssie José Figueroa Lira era director especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas (DEIPC) de la DGCIM, además de amigo personal del coronel Juan Ernesto Barrios Villegas. Figueroa fue detenido posteriormente por un caso distinto y los Delitos de Falsificación de Documentos Públicos y Extorsión.

Barrios Villegas, quien era director del Parque Nacional de Armas de la Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX), controlaba desde sus oficinas las cámaras del recinto. “El coronel Barrios Villegas en varias oportunidades estaba hasta tarde en el Parque Nacional y además no se dejaba revisar nunca el vehículo”, declaró ante el Tribunal el SM3 Mosquera, quien sostuvo que la Fiscalía no investigó ese señalamiento.

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El único que fue condenado por el robo de los fusiles de guerra fue el SM3 Víctor Miguel Mosquera Riera

Tampoco fue entrevistado por la Fiscalía el profesional del DAEX que realiza recorridos y pasa revista de forma constante a las instalaciones externas del Parque Nacional. Además, el Jefe de Prevención, su auxiliar, dos profesionales y dos soldados revisan minuciosamente todo vehículo que sale, incluidos el maletero y la parte interna.

Mosquera también aludió al general Jesús Antonio Carrera Mora, director de Armas y Explosivos durante ocho años y seis meses, hasta febrero de 2026. Según su declaración, Carrera Mora “tenía contenedores de CAVIM con material estratégico que no debería estar ahí y ese material salía para la venta”.

Mosquera Riera afirmó que “al momento que entran los fusiles a Parque Nacional yo no era plaza del DAEX; se hizo un préstamo a Camimpeg, los recibe el primer teniente Alvarado y luego Camimpeg los regresa y salen para un polígono de tiro”.

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Insistió en que entró al depósito interno “para botar una basura que se encontraba acumulada”, compuesta por cajas de municiones de madera, bolsas gruesas y cajas de cartón, lo que explicaría por qué salió con una cesta plástica con un saco de basura.

El general Jesús Antonio Carrera Mora, fue director de Armas y Explosivos durante más de ocho años hasta febrero 2026

El 16 de julio de 2024, 17 meses después de su detención, el Tribunal condenó a Mosquera Riera a 30 años de prisión por traición a la patria y ordenó su separación del servicio activo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El 20 de febrero de 2023 había sido presentado ante el Tribunal Militar Primero de Ejecución de Sentencias.

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Los mayores y la sargento recibieron sobreseimiento

A los dos oficiales, los entonces mayores Carlos Alfonso Camacho Bueno y Alexander de la Trinidad Fanay Graterol, así como a la sargento les dieron sobreseimiento de la causa y no llegaron a la Audiencia Preliminar. Los dos mayores fueron ascendidos posteriormente.

Camacho Bueno fue, en la Dirección de Armas y Explosivos el ayudante personal del General de División Jesús Antonio Carrera Mora. El 01 de julio 2025, Camacho fue ascendido, en el número 47, a teniente coronel por Nicolás Maduro, según resolución Nr. 60380. Actualmente es el ayudante del General de División (G/D) Yoel José Córcega Caraballo, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Capital.

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En el caso de Alexander de la Trinidad Fanay Graterol también asciende a teniente coronel y, en septiembre 2026, Delcy Eloína Rodríguez Gómez lo nombra comandante del 833 Batallón de Apoyo Logístico “General de Brigada José Gabriel Álvarez Lugo y Freites”.

Fanay Graterol es amigo del general de Brigada Yohan Márquez Flores, quien para el momento del caso de los fusiles era el habilitado y administrador del Cuartel General del Ministerio de la Defensa y asesor del entonces ministro de Defensa, GJ Vladimir Padrino López.

En el acta de entrega se refleja el material de CAVIM en DAEX

El mayor Camacho Bueno dijo ante el tribunal que él no tenía las llaves de esos depósitos, sino el Director de Parque Nacional, el coronel Juan Barrios Villegas, agregando que para todo traslado de armas y municiones “debe ser a través del general de División Jesús Carrero Mora”.

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Aseveró que “desde hace 6 meses estoy fuera de esa dirección y estoy de jefe de ayudantía del general”. Refiere que cuando llegó al cargo se procedió a contar los “19 depósitos externos”.

Dijo que no hay acta de entrega del mayor Salazar, porque su antecesor no la entregó. La primera acta de entrega es la de Salazar para él y la segunda acta “la entrego yo al mayor Fanay”, cotejando todo con la auditoría. “Desconozco en qué momento llegaron esos fusiles a los depósitos”. El My Salazar le entrega en septiembre mediante acta. “Me desempeño durante once meses y en el mes de agosto mi general me notifica que debo entregar”, dijo Camacho.

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Ningún responsable

Por su parte, Fanay Graterol dijo que era el encargado del Parque Nacional de Armas, “el cual está dividido en 3 direcciones” y que él tenía a cargo la Dirección de Abastecimiento de Armas desde el 18 de agosto 2022, destacando que es el custodio de todos los 19 almacenes, menos el que está a orden de químicos.

Los coroneles Juan Ernesto Barrios Villegas, director del Parque Nacional de Armas de la DAEX y Jeckssie José Figueroa Lira, Director Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas (DEIPC) de la DGCIM

Explicó que el Parque Nacional de Armas lo conforman 11 profesionales un coronel, él, dos primeros tenientes y tropas profesionales. “Existe la parte administrativa y un parque nacional. Hay tres puertas; después de la tercera puerta están los depósitos”. Todos los 11 señalados tienen acceso.

Entre las revelaciones del entonces My. Fanay está que si bien se encuentra en la cadena de abastecimiento “no hay nada por escrito... Yo no tenía ese control”, destacando que recibió el cargo el 18 de agosto 2022. “Vengo de ser parquero del Batallón Caracas” y asegura que no “no recibí ese pasillo” que nada tiene nada que ver con el resto de los 19 depósitos. Preguntándose Fanay dónde estaban en el tribunal los 11 que tenían acceso.

La sargento mayor de segunda Rosmig Yohama Rojas Rengel, quien salió en libertad junto con los mayores, continuó prestando servicio en DAEX hasta que falleció por una grave enfermedad el 2 de octubre 2026.

Ante el tribunal, dijo en el 2023, que el acta de recibo no estaba en su computadora porque “todo el material orgánico y entrega voluntaria se realiza en la computadora de la secretaria del director del parque señora Yexi. En mi computadora solo se elaboran recibos de organismos de seguridad”, afirmó.

Las llaves tanto de los pasillos como del parque de armas son manejadas por el coronel Juan Ernesto Barrios Villega, sostuvo la sargento Yohama Rojas Rengel.

La versión policial sobre los fusiles AK-103

El 17 de febrero 2023 ante la División de Investigaciones de la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas (DEIPC), el inspector (Dgcim) Alejandro José López Da Silva dijo que se conformó comisión con el agente III (Dgcim) Omar Gutiérrez y se trasladaron al Parque Nacional de Armas de la la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX), en Fuerte Tiuna, por instrucciones del fiscal militar capitán Israel Echenique López.

Tcnel. Alexander de la Trinidad Fanay Graterol

Se reunieron con el coronel Juan Ernesto Barrios Villegas quien les dijo que se perdió material de guerra, que se encontraban en calidad de resguardo en el Parque Nacional de Armas del DAEX. Son seis fusiles Kalashnikov, modelo AK-103, calibre 7,62X39mm, con los seriales: 071643628, 071647608, 071648231, 071645644, 071649278 y 071646756.

El inspector López Da Silva dijo que en DAEX le facilitaron un video del circuito cerrado de vigilancia, donde vieron al SM3 Víctor Manuel Mosquera Riera, adjunto al Parque Nacional de Armas, Auxiliar de Abastecimiento en DAEX, quien en “actitud sospechosa se ve sacando una caja del lugar donde se encontraban resguardados los fusiles, bajo ninguna restricción ni supervisión de sus superiores. y evadiendo los controles de seguridad.

Sostiene que era “una cesta de color rojo, con un envoltorio blanco” y envuelto en un saco blanco “lo que presuntamente es un arma larga de fuego”. Dice que el sargento Mosquera habría colocado el material en un montacarga que se encuentra en las afueras del parque de armas y “sale por la parte trasera de las instalaciones evadiendo, todo tipo de control”.

El funcionario de la DGCIM manifestó que obtuvieron información que los Mayores Carlos Alfonso Camacho Bueno y Alexander De La Trinidad Fanay Graterol, así como los sargentos: SM3. Víctor Miguel Mosquera Riera, SM2. Rosmig Yohama Rojas Rengel y el S1 Douglas Henrique Martínez Paz, “presuntamente se dedican a la venta y comercialización irregular de municiones y armamento” y que cada fusil era comercializado en 30 mil dólares americanos.

Agregó el inspector Alejandro José López Da Silva que por ello el My (Ej) Fanay Graterol “como jefe del área de almacenamiento del parque de Armas Nacional, no tomo las acciones y medidas de control y supervisión quedando así expuesto y vulnerable los almacenes donde están resguardado el armamento”, de cuya pérdida se percataron tres meses después de ocurrido.

La defensa cuestionó la investigación de la Fiscalía Militar

La defensa de Mosquera incluso solicitó un amparo ante la Corte Marcial por la denegación de justicia, violación al debido proceso, por el derecho a la defensa y tutela judicial efectiva y la “amenaza latente que siga el proceso penal en contra de quien designa, sin que se le permita la debida juramentación que lesiona derechos y garantías constitucionales” por parte del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial Penal Militar del Área Metropolitana de Caracas.

Tres meses después de desparecidos los fusiles detectaron su desapairicón luego que uno apareció en un procedimiento en Aragua

La defensa del Sargento Mosquera le dijo al Tribunal que el fusil hallado en Tejerías había sido enviado al polígono de tiro El Libertador en Fuerte Tiuna para una exhibición e instrucción a los cadetes de la Academia Técnica del Ejército en diciembre 2022.

Además, los abogados defensores refutaron lo dicho por la fiscalía de que el sargento sacó las armas de guerra, preguntándose “¿Cuáles fusiles? ¿acaso se observan en el video los fusiles?”. También sobre la evasión del detector de metales, preguntan si la fiscalía ¿sabe en qué parte está ubicado el detector de metales?. “Este detector se encuentra a un lado de la puerta, y fue colocado así porque el cable para conectarlo no llega para ponerlo arriba, creo que esto no lo investigó el Fiscal, y si se observa que el sargento coloca la cesta en el piso, no es para evitar ningún detector, es para poder cerrar la puerta”.

Los abogados del único condenado por esa causa insistieron en preguntarse, ante la asevreaicón dela fiscalía, “¿Dónde ocultó el sargento los imaginarios fusiles? No explica el Ministerio público ni determina, en que parte los ocultó. Nuevamente es otra suposición por parte de la Vindicta Pública Militar”. Tampoco la Fiscalía logró demostrar cómo fueron sacados los fusiles, dijeron.