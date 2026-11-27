La Comisión de Ética abrió una investigación contra la congresista y pidió información a universidades, entidades públicas y organismos electorales | (San.Tv/Facebook)

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La Comisión de Ética y Estatuto del Congresista de la Cámara de Representantes abrió formalmente una investigación ético-disciplinaria contra la representante Luz Verónica Estrada Holguín por presuntas irregularidades relacionadas con sus documentos académicos y profesionales. El auto, firmado por el representante Mauricio Andrés Toro Orjuela, ordena practicar 16 pruebas para verificar estudios, títulos, matrícula profesional, experiencia laboral y documentación aportada en distintos trámites oficiales.

Según información publicada por Blu Radio, la decisión se produce después de tres quejas presentadas ante la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista. Los escritos fueron radicados por la senadora Jennifer Dalley Pedraza Sandoval, la ciudadana María Fernanda Cabal y la Veeduría Foro Colombia Libre.

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El documento señala que las quejas plantean dudas sobre la acreditación de la formación académica de Estrada y sobre documentos que habría presentado para su posesión y en registros oficiales. La apertura de la investigación no implica una decisión de fondo sobre la responsabilidad de la congresista.

Entre las pruebas decretadas, la Comisión pidió a la Universidad Nacional de Colombia informar si Estrada tuvo matrícula vigente, historial académico o registros como estudiante, y señalar si la institución ha presentado denuncias o iniciado actuaciones relacionadas con los hechos investigados.

También se solicitó al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, COPNIA, verificar la matrícula profesional atribuida a la representante y remitir la documentación que habría sido utilizada para obtenerla.

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Mauricio Toro, integrante de la Comisión de Ética de la Cámara, explicó cuáles son las sanciones que contempla el Estatuto del Congresista (@BecerraGabo/X | Cámara de representantes)

Revisarán estudios, pruebas académicas y experiencia laboral

El auto también ordena solicitar información al Ministerio de Educación para establecer si Estrada aparece registrada como graduada en los sistemas oficiales.

Al colegio Juan Pablo Gómez Ochoa, en Caramanta, se le pidió certificar cuándo obtuvo el título de bachiller y en qué años cursó la educación media. Por su parte, el Icfes deberá informar si presentó las pruebas Saber 11 y Saber Pro, así como las fechas correspondientes.

La Comisión requirió igualmente información a la Dian y a Función Pública sobre contratos, hojas de vida y registros asociados a Estrada, incluidos los datos que aparezcan en el SIGEP II.

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A la Cámara de Representantes se le solicitaron los documentos entregados por la congresista para su posesión. La Registraduría y el Consejo Nacional Electoral deberán remitir, a su vez, la documentación que presentó al momento de inscribir su candidatura.

La investigación también contempla la verificación de periodos laborales mediante registros de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, PILA, y otras certificaciones que permitan contrastar la experiencia reportada.

Verónica Estrada. (@Veronicaho88/X)

Estrada será citada y podrá ejercer su defensa

El auto dispone que Luz Verónica Estrada será citada a rendir testimonio dentro de la investigación, en una fecha que será fijada posteriormente.

Además, se le informó que puede rendir versión libre y espontánea sobre los hechos objeto del proceso, si así lo considera, como parte de su derecho de defensa.

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La Comisión pidió también las actas, proposiciones y proyectos de ley de los que Estrada figure como autora o coautora desde su posesión hasta el 25 de noviembre de 2026.

Asimismo, solicitó a la Comisión Segunda de la Cámara una copia auténtica de la grabación, el acta y demás antecedentes de un debate de control político sobre asuntos mineros, con especial interés en una intervención realizada por la congresista.

El documento establece que las pruebas deben practicarse a la mayor brevedad posible, dentro de los términos previstos por la ley.

La Comisión declaró improcedente la solicitud de la Veeduría Foro Colombia Libre relacionada con la suspensión provisional, pero ordenó remitir esa queja a la Corte Suprema de Justicia por considerar que los hechos allí planteados corresponden a la competencia penal.

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La Mesa Directiva de la Cámara había hecho efectiva previamente la suspensión provisional de Estrada, en medio de la controversia por la presunta falsificación de documentos académicos.

Por ahora, el proceso continuará con la recolección y verificación de las pruebas decretadas. Será esa etapa la que permita establecer si existen elementos suficientes para avanzar dentro de la actuación ético-disciplinaria y determinar las responsabilidades que correspondan.