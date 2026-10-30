Delcy Rodríguez nombró canciller a un ex opositor y envía a Félix Plasencia a Londres a reclamar el oro de Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; el viceministro de Venezuela para Europa y América del Norte, Oliver Blanco; el teniente coronel Vianney Labbé, en La Guaira, estado La Guaira, el 1 de julio de 2026, tras los dos terremotos ocurridos en Venezuela el 24 de junio. MIGUEL MEDINA/Pool vía REUTERS

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este jueves a Oliver Blanco como ministro de Relaciones y Comercio Exterior. Blanco, un internacionalista con pasado en la oposición, reemplaza a Félix Plasencia, que deja la Cancillería después de tres meses y medio para dedicarse a recuperar las reservas de oro venezolanas depositadas en el Banco de Inglaterra.

Rodríguez anunció los cambios en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión. Plasencia será director de Asuntos Internacionales de la Presidencia y trabajará desde territorio británico. “Le dije (a Plasencia) que su primera tarea era instalarse en el Reino Unido hasta que recuperemos el oro que es de los venezolanos”, dijo Rodríguez.

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Marynna Saatdjian ocupará el Viceministerio para Europa y Norteamérica, que dirigía Blanco, y Saúl Ameliach, hasta ahora viceministro de Economía y Finanzas, quedará al frente del de Comercio Internacional.

Blanco llegó a la Cancillería como viceministro el 23 de febrero, siete semanas después de que fuerzas de Estados Unidos capturaran a Nicolás Maduro. Fundador del medio digital El Cooperante, afirmó entonces en un comunicado: “No milito en el partido de gobierno”. En marzo encabezó la delegación que instaló la nueva misión diplomática venezolana en Washington.

Fotografía de archivo en la que se captó al canciller de Venezuela, Félix Plasencia, durante una rueda de prensa, en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez

Plasencia, canciller de Maduro entre agosto de 2021 y mayo de 2022, era encargado de negocios en Estados Unidos cuando Rodríguez le dio la Cancillería el 13 de julio, en reemplazo de Yván Gil. Ambos coincidieron en la embajada venezolana en Londres en la década de 1990.

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El oro lleva casi siete años inmovilizado. Son unas 31 toneladas que el Banco Central de Venezuela depositó en Londres en 2008. En 2019, después de que el Reino Unido reconociera a Juan Guaidó como presidente interino, el Banco de Inglaterra se negó a entregarlas al Gobierno de Maduro. Entre 2020 y 2022, los tribunales británicos confirmaron que el control de los lingotes dependía del reconocimiento diplomático de Londres.

El miércoles, Rodríguez ordenó a la Cancillería y a la Procuraduría General que iniciaran las gestiones de recuperación. “No voy a dejar de exigir al Banco de Inglaterra el regreso de nuestro oro. Ya basta de excusas. Hubo un acuerdo”, dijo ante su gabinete. Se refería al compromiso de recuperar esos activos que el chavismo y un sector de la oposición asumieron en agosto, en la primera ronda de diálogo. El 21 de octubre, al cierre de la tercera ronda, ambas delegaciones acordaron crear una comisión paritaria para gestionar el reclamo ante las instituciones del Reino Unido.

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The Financial Times informó en septiembre de que ambas partes estaban cerca de un acuerdo para trasladar el oro, valorado en alrededor de USD 4.000 millones a precios actuales, a la Reserva Federal de Nueva York. Según ese diario, el Gobierno de Rodríguez obtendría el control legal de los lingotes, pero no podría venderlos de inmediato.

Los nombramientos llegan cuatro días después del regreso de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, que entró en Venezuela el 25 de octubre tras casi 11 meses en el exterior. Este jueves, la dirigente opositora afirmó que la transición democrática “es irreversible”.

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Un alto funcionario del Departamento de Estado detalló el lunes la hoja de ruta que respalda el Gobierno de Donald Trump. La Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, debe aprobar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); después se renovará el Consejo Nacional Electoral. Con ambos órganos en funciones, Rodríguez deberá declarar la falta absoluta de la Presidencia, un paso que abre un plazo constitucional de seis meses para celebrar elecciones.

El Departamento de Estado espera que los nuevos magistrados del TSJ estén en funciones a mediados de diciembre.