Venezuela

“Ya basta del robo”: el chavismo exige la devolución del oro del Banco de Inglaterra

En el marco de la negociación, oficialismo y oposición acordaron trabajar para recuperar los lingotes que pertenecen a la reserva venezolana, pero la situación heredada de los tiempos de Nicolás Maduro sigue sin resolverse

La presidenta encargada Delcy Rodríguez elevó el tono del reclamo ante el gobierno británico. REUTERS/Ranu Abhelakh
La presidenta encargada Delcy Rodríguez elevó el tono del reclamo ante el gobierno británico. REUTERS/Ranu Abhelakh
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El diputado chavista Jorge Arreaza, quien participa en el proceso de negociación con la oposición, aprovechó un mensaje que compartió la embajada de Reino Unido dándole la bienvenida a María Corina Machado para exigirle al gobierno británico la pronta devolución del oro venezolano que está depositado en el Banco de Inglaterra.

Tras conocerse el regreso al país de la líder de la oposición, el ministro del Reino Unido para las Américas, Chris Elmore, publicó en X: “Damos la bienvenida al regreso de María Corina Machado a Venezuela. Es otra señal alentadora del progreso que se está logrando hacia un futuro más abierto y democrático. El Reino Unido continuará apoyando un proceso político inclusivo, que conduzca a elecciones libres y justas para todos los venezolanos”.

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Arreaza respondió en la misma red social a la legación británica: “Si en realidad quieren hacer un aporte concreto y oportuno al diálogo inclusivo y la prosperidad de Venezuela, garanticen el pronto retorno del oro venezolano que está retenido en su país”.

El primer ciclo de conversaciones concluyó el 12 de agosto con un acuerdo donde las partes anunciaron que “concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra, estableciendo mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de los mismos”.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y la exdiputada de la oposición Dinorah Figuera se dan la mano al firmar acuerdos durante la jornada de clausura del tercer ciclo de conversaciones de diálogo nacional entre el gobierno venezolano y la oposición, en Caracas, Venezuela, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y la exdiputada de la oposición Dinorah Figuera se dan la mano al firmar acuerdos durante la jornada de clausura del tercer ciclo de conversaciones de diálogo nacional entre el gobierno venezolano y la oposición, en Caracas, Venezuela, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Unas 31 toneladas de oro que pertenecen a Venezuela están “congeladas” en el Banco de Inglaterra desde 2019, a consecuencia de la decisión de Londres y de la mayoría de las potencias democráticas de no reconocer a Nicolás Maduro como presidente legítimo.

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La República Bolivariana entró en un “nuevo momento político” tras el 3 de enero, fecha en la que fuerzas especiales de Estados Unidos capturaron a Maduro y su esposa Cilia Flores. Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada con el aval de Washington y desde septiembre Downing Street y Miraflores elevaron su relación a nivel de embajadores.

Más presión

Yo no voy a desistir de exigir al Banco de Inglaterra el regreso de nuestro oro. Ya basta de excusas. Cancillería venezolana, activarse. Ese oro es de los venezolanos y de las venezolanas, no del Banco de Inglaterra”, declaró Rodríguez en el marco de un consejo de ministros que encabezó este miércoles 28 de octubre.

El diputado oficialista que participa en el proceso de negociación, Jorge Arreaza, respondió el mensaje de la embajada británica con motivo del regreso de María Corina Machado. REUTERS/Isaac Urrutia
El diputado oficialista que participa en el proceso de negociación, Jorge Arreaza, respondió el mensaje de la embajada británica con motivo del regreso de María Corina Machado. REUTERS/Isaac Urrutia

La mandataria interina subió el tono al señalar que “ya basta del robo de nuestros recursos, del robo de nuestro oro. Ese oro es de los venezolanos y de las venezolanas, y debe retornar al país. Es reserva del Banco Central ese oro. Ya no más excusa. Es lo único que le tengo que decir al Banco de Inglaterra. No hay excusa. Deben regresar el oro”.

A mediados de septiembre, Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada, viajó a Londres con el canciller Félix Plasencia e informó que se reunió con Harriet Thompson, directora para las Américas y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Rodríguez indicó que habló con Thompson sobre la negociación política y las inversiones que están en marcha en Venezuela. “Ha habido buenas noticias para nuestro país”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, palabras que crearon expectativas sobre el tema del oro. Sin embargo, los lingotes siguen “congelados” en el Banco de Inglaterra.

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