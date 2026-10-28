Delcy Rodríguez advirtió a la oposición que busca un cambio de régimen en Venezuela: “Que nadie se entrometa”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo)

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a los “sectores radicales” que no interfieran en la estabilidad del país, durante una gira por varios estados que siguió la ruta recorrida días antes por la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado tras su regreso del exilio.

Rodríguez habló ante simpatizantes en el estado Aragua, cercano a Caracas, sin mencionar a su principal rival política. “Que nadie se entrometa” en el proceso para preservar “la tranquilidad”, “estabilidad” y “crecimiento económico” de Venezuela, afirmó en referencia a Machado sobre su papel dentro de la oposición venezolana.

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La mandataria comenzó su recorrido regional después de que la referente del parido Vente Venezuela apareciera el domingo en Barquisimeto y viajara por carretera unos 400 kilómetros hasta Caracas. Miles de personas salieron a las calles durante el trayecto para acompañar a la dirigente opositora, que había salido del país en diciembre de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Rodríguez salió al cruce, calificó ese desplazamiento como un “show” y afirmó: “Yo sé que hay quienes están hambrientos de poder, yo sé que hay quienes hacen malabarismos, todo tipo de show por el poder”. La presidenta encargada asumió el liderazgo del país bajo presión de Washington luego de la captura del ex dictador Nicolás Maduro en enero. Durante el acto, una multitud coreó “¡Delcy avanza, tú tienes mi confianza!”, mientras Rodríguez bailó, saltó y cantó, según imágenes difundidas por la televisión estatal.

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“Yo aspiro que sectores radicales abandonen para siempre la violencia”, expresó Rodríguez al referirse a las protestas surgidas por los racionamientos eléctricos. Durante el recorrido de Machado hacia Caracas, sus simpatizantes reclamaron una convocatoria a elecciones presidenciales tras la caída de Maduro. La cuestionada reelección del mandatario, en 2024, derivó en una ola de represión que dejó 28 muertos y más de 2.400 detenidos.

La líder opositora venezolana María Corina Machado saluda a sus seguidores a lo largo de una carretera tras regresar a Venezuela después de casi un año en el extranjero, en Maracay, Venezuela, el 25 de octubre de 2026 (REUTERS/Gaby Oraa)

La líder del Gobierno chavista sostuvo que “pronto” habrá alivio frente a la crisis eléctrica y cuestionó las protestas con quema de neumáticos, mientras el país registra un aumento de los apagones durante el último año.

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“No he visto un solo megavatio incorporado al sistema eléctrico nacional, tan golpeado por el bloqueo, por quemar un caucho, pero los invito sí a trabajar por recuperar el sistema eléctrico (...). Pronto ustedes van a verlo, pronto van a ver alivio en un país que ha sido tan golpeado por las sanciones que pidieron sectores radicales de Venezuela”, afirmó Rodríguez en relación a la presión de la Casa Blanca a Venezuela durante el régimen de Maduro.

La mandataria habló durante un encuentro con campesinos que transmitió el canal estatal y allí reconoció a los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Rodríguez aseguró que trabajan sin descanso para recuperar el servicio, aunque atraviesa una crisis eléctrica desde hace más de una década. En el último año, los cortes se intensificaron y provocaron protestas nocturnas en distintas regiones.

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Habitantes del Parque Nacional Morrocoy prenden fuego a escombros mientras bloquean una carretera durante una protesta por los cortes de electricidad, cerca de Tucacas, en el estado Falcón, Venezuela, el 5 de octubre de 2026 (Maryorin Mendez/AFP)

La oposición y expertos atribuyen las fallas a la corrupción y la falta de mantenimiento. El Gobierno venezolano responsabiliza a las sanciones económicas, al fenómeno climático El Niño y a supuestos sabotajes contra el sistema.

El 8 de octubre, Rodríguez anunció la incorporación gradual de 7.400 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), a partir de acuerdos con la empresa estadounidense General Electric y la argentina Impsa.

La presidenta encargada también manifestó su expectativa de que el Parlamento avance antes de fin de año con la segunda discusión de la reforma de la ley del sistema eléctrico. El proyecto busca habilitar la participación privada en iniciativas y compañías que hasta ahora están bajo control estatal. El debate legislativo quedó aplazado el jueves pasado, durante una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, sin una nueva fecha definida.

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(Con información de AFP y EFE)