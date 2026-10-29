La jueza Analisa Torres asume el caso contra Nicolás Maduro tras la muerte de Alvin Hellerstein

El caso judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores quedó reasignado a la jueza federal Analisa Torres (REUTERS/Jane Rosenberg)

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El caso contra Nicolás Maduro en Estados Unidos fue reasignado este miércoles a la jueza Analisa Torres, luego de la muerte del magistrado Alvin K. Hellerstein, quien dirigió el proceso por narcoterrorismo desde que se presentó la acusación original en marzo de 2020.

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York incorporó al expediente una resolución para redistribuir los asuntos que estaban bajo responsabilidad de jueces que dejaron de ejercer por jubilación o fallecimiento. A partir de ese procedimiento, Torres queda al frente de la causa penal contra el exdictador venezolano y su esposa, Cilia Flores.

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La asignación ocurrió el mismo día en que murió Hellerstein, de 92 años, por causas naturales. El juez federal estaba próximo a cumplir 93 años y mantuvo una extensa trayectoria dentro del sistema judicial estadounidense. Desde 1998 integró el Distrito Sur de Nueva York, tras ser designado por el entonces presidente Bill Clinton.

Hellerstein condujo durante casi tres décadas procesos judiciales de alto perfil. Entre ellos figuraron los litigios por daños derivados de los atentados del 11 de septiembre de 2001, causas contra ejecutivos del sector financiero y expedientes relacionados con antiguos funcionarios venezolanos, como Hugo “El Pollo” Carvajal.

El magistrado se hizo cargo del expediente contra Maduro cuando Estados Unidos formuló en marzo de 2020 cargos por narcotráfico y otros delitos. Desde entonces, siguió las actuaciones del caso y conoció los argumentos de la Fiscalía y de las defensas involucradas en la causa.

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Analisa Torres es la nueva jueza del caso de Maduro (U.S. Senate Judiciary Committee)

Tras la captura de Maduro y su traslado a territorio estadounidense en enero de 2026, Hellerstein presidió la primera comparecencia del dirigente venezolano y de Flores ante un tribunal federal de Manhattan. Ambos se declararon no culpables de los cargos que les imputaron las autoridades estadounidenses.

Una acusación ampliada incorporó a Flores al proceso y mantuvo las imputaciones contra Maduro. La causa incluyó cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, delitos vinculados con armas y torturas.

El juicio contra Maduro y Flores quedó programado para el 14 de junio de 2027. Antes de su muerte, Hellerstein debía resolver varios planteos presentados por las defensas, entre ellos la solicitud para desestimar la acusación bajo el argumento de la inmunidad soberana.

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En las actuaciones judiciales, el tribunal informó que la reasignación se aplicó a casos “previamente asignados a jueces que ya no están ejerciendo por causa de jubilación o muerte”. El expediente de Maduro pasó así a manos de Torres, quien deberá continuar con la tramitación de la causa y resolver los asuntos pendientes.

Torres nació en Nueva York en 1959 y fue nombrada jueza federal del Distrito Sur de Nueva York en 2013 por el entonces presidente Barack Obama. Desde su llegada a esa jurisdicción intervino en procesos civiles, penales y regulatorios.

Alvin K. Hellerstein, el juez federal estadounidense a cargo del juicio contra el exdictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, murió este miércoles a los 92 años en Nueva York (X)

Antes de integrar el tribunal federal, Torres ejerció durante cerca de una década como jueza del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York. También desempeñó funciones en los tribunales civil y penal de la ciudad de Nueva York.

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La magistrada proviene de una familia de jueces de origen puertorriqueño. Se graduó con honores en la Universidad de Harvard, obtuvo su título de Derecho en la Escuela de Derecho de Columbia y comenzó su carrera profesional en estudios jurídicos privados antes de incorporarse a la actividad judicial.

Hellerstein nació en Nueva York el 28 de diciembre de 1933. Estudió en la Universidad de Columbia, prestó servicio en el Cuerpo de Abogados del Ejército de Estados Unidos entre 1957 y 1960 y trabajó durante casi cuatro décadas en la firma Stroock & Stroock & Lavan LLP, especializada en disputas comerciales.

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Desde 2011, Hellerstein tenía la condición de juez sénior, una categoría que le permitió mantenerse activo en expedientes seleccionados con una carga de trabajo reducida. Esa condición no impidió que continuara al frente del caso contra Maduro desde el inicio de la acusación y durante las primeras actuaciones posteriores a su traslado a Estados Unidos.

Antes de la reasignación, un portavoz judicial indicó que los procesos a cargo de Hellerstein pasarían a otros jueces federales mediante un mecanismo de distribución. “Serán asignados aleatoriamente a otro juez federal”, dijo Ed Friedland sobre los expedientes que quedaron vacantes tras el fallecimiento del magistrado.

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Con la designación de Torres, el proceso contra Maduro y Flores continuará en el Distrito Sur de Nueva York, donde se resolverán las peticiones pendientes de las defensas antes de la fecha prevista para el juicio.

(Con información de EFE)